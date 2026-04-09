통신 3사, 2만원대 요금제에도 ‘데이터 무제한’ 도입한다

앞으로 통신 3사의 모든 LTE·5G 데이터 요금제에 요금 인상 없이 ‘데이터 안심옵션’이 포함된다. 데이터 안심옵션은 기본 제공 데이터를 다 쓰면 느린 속도로 데이터를 무제한 이용할 수 있는 서비스다.

과학기술정보통신부는 9일 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’에서 기본통신권 보장을 위한 통신 3사 요금제 개편방향을 발표했다. 정부는 지난해부터 기본적인 데이터 접근권 보장이라는 정책 방향성에 맞춰 통신 3사와 협의를 진행했다.

통신 3사는 앞으로 개편되는 요금제뿐만 아니라 데이터 안심옵션이 포함되지 않은 데이터 요금제까지 모든 LTE·5G 데이터 요금제에 데이터 안심옵션을 적용하기로 했다. 2만원대 저가 요금제 이용자도 400Kbps(초당 킬로비트) 속도의 데이터 안심옵션을 추가 비용 없이 이용할 수 있게 된다. 400Kbps는 동영상 시청은 어렵지만 기본적인 메신저 이용과 지도 검색이 가능한 수준이다. 현재 이 서비스는 월 5500원에 판매되고 있다.

정부는 이를 통해 약 717만 이용자가 혜택을 받게 되고, 데이터 초과 사용 비용 절감과 요금제 하향을 고려할 때 연간 약 3221억원의 통신비 절감 혜택이 기대된다고 설명했다.

만 65세 이상 고령층에게는 음성·문자 제공량을 확대한다. 개편되는 요금제에 가입하는 고령층에게는 음성·문자를 무제한으로 제공한다. 음성·문자 제공량 제한이 있는 기존 요금제를 쓰는 고령층에 대해서도 음성·문자를 추가로 제공한다. 이번 조치로 혜택을 받는 고령층 이용자는 약 140만명, 통신비 절감 효과는 연간 약 590억원으로 추산된다.

아울러 LTE·5G 요금제를 통합해 간소화한다. 그간 요금제가 지나치게 많아 소비자 혼란을 키우고 비교를 어렵게 한다는 지적이 이어져 왔다. 통신 3사를 통틀어 250개에 달했던 요금제가 절반 이하로 줄어들 예정이다. 2만원대 5G 요금제도 출시된다. 현재 이통 3사의 5G 요금제는 3만원대 후반부터 시작한다. 청년·시니어 등 별도 요금제에 가입할 필요 없이 일반 요금제에 가입하면 연령에 따라 자동으로 추가 혜택이 적용되도록 할 방침이다.

이번 개편은 통신 3사에만 해당한다. 과기정통부 관계자는 “알뜰폰의 경우 정부와 알뜰폰 업계, (망을 제공하는) 통신 3사가 협의를 진행 중”이라고 말했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “빠른 시일 내에 국민이 요금제 개편에 따른 편익을 체감할 수 있도록 통신3사와 개편 절차를 차질없이 진행해 상반기 중 마무리하겠다”고 말했다.