늑구야, 어디 있니···대전 오월드 늑대 탈출 이틀째, 밤샘 수색에도 포획 실패

오월드 뒤편 야산 집중 수색 중 귀소·포획 ‘골든타임’은 48시간

지난 8일 대전 오월드 동물원에서 탈출한 늑대 1마리를 찾기 위한 수색작업이 이틀째 이어지고 있다.

오월드와 소방·경찰 등 유관기관은 9일 드론 등 장비 40여대와 인력 400여명을 투입해 전날 동물원에서 탈출한 2024년생 수컷 늑대의 행방을 쫓고 있다.

관계기관은 동물원을 탈출해 인근 도로에서 목격됐던 늑대가 현재 오월드 뒤편 야산에 있는 것으로 보고 이 일대를 집중 수색하고 있다.

전날 밤 고해상도 열화상 카메라가 부착된 드론 등을 동원해 해당 지역에서 늑대의 위치를 확인했으나 포획에는 실패한 상태다.

오월드를 관리하는 대전도시공사 관계자는 “밤새 열화상 드론으로 위치를 확인했고, 오늘 일출 이후에도 늑대가 목격이 됐지만 움직임이 워낙 빨라 포획에는 어려움이 있었다”며 “오늘 중으로 최대한 귀소를 유도하거나 포획을 할 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

전문가들은 탈출한 늑대를 귀소시키거나 포획할 수 있는 골든타임을 48시간 정도로 보고 있다. 이후 활동 범위가 넓어지면 포획이 더욱 어려워 질 수 있기 때문이다.

대전 오월드에서는 전날 오전 9시15분쯤 동물원 늑대 사파리에 있던 늑대 1마리가 울타리 틈새를 이용해 탈출한 뒤 동물원을 벗어났다.

대전시는 이날 “오월드 탈출 늑대 수색이 계속 진행 중이니 시민 여러분께서는 보문산 인근 출입을 금지해 주시기 바란다”는 안전문자를 발송했다.