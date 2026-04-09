창간 80주년 경향신문

늑구야, 어디 있니···대전 오월드 늑대 탈출 이틀째, 밤샘 수색에도 포획 실패

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난 8일 대전 오월드 동물원에서 탈출한 늑대 1마리를 찾기 위한 수색작업이 이틀째 이어지고 있다.

오월드와 소방·경찰 등 유관기관은 9일 드론 등 장비 40여대와 인력 400여명을 투입해 전날 동물원에서 탈출한 2024년생 수컷 늑대의 행방을 쫓고 있다.

관계기관은 동물원을 탈출해 인근 도로에서 목격됐던 늑대가 현재 오월드 뒤편 야산에 있는 것으로 보고 이 일대를 집중 수색하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

늑구야, 어디 있니···대전 오월드 늑대 탈출 이틀째, 밤샘 수색에도 포획 실패

입력 2026.04.09 09:57

수정 2026.04.09 10:03

펼치기/접기
  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

오월드 뒤편 야산 집중 수색 중

귀소·포획 ‘골든타임’은 48시간

대전 오월드 동물원에서 탈출한 늑대 1마리가 지난 8일 인근 도로를 배회하고 있다. 대전소방본부 제공

대전 오월드 동물원에서 탈출한 늑대 1마리가 지난 8일 인근 도로를 배회하고 있다. 대전소방본부 제공

지난 8일 대전 오월드 동물원에서 탈출한 늑대 1마리를 찾기 위한 수색작업이 이틀째 이어지고 있다.

오월드와 소방·경찰 등 유관기관은 9일 드론 등 장비 40여대와 인력 400여명을 투입해 전날 동물원에서 탈출한 2024년생 수컷 늑대의 행방을 쫓고 있다.

관계기관은 동물원을 탈출해 인근 도로에서 목격됐던 늑대가 현재 오월드 뒤편 야산에 있는 것으로 보고 이 일대를 집중 수색하고 있다.

전날 밤 고해상도 열화상 카메라가 부착된 드론 등을 동원해 해당 지역에서 늑대의 위치를 확인했으나 포획에는 실패한 상태다.

오월드를 관리하는 대전도시공사 관계자는 “밤새 열화상 드론으로 위치를 확인했고, 오늘 일출 이후에도 늑대가 목격이 됐지만 움직임이 워낙 빨라 포획에는 어려움이 있었다”며 “오늘 중으로 최대한 귀소를 유도하거나 포획을 할 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

전문가들은 탈출한 늑대를 귀소시키거나 포획할 수 있는 골든타임을 48시간 정도로 보고 있다. 이후 활동 범위가 넓어지면 포획이 더욱 어려워 질 수 있기 때문이다.

대전 오월드에서는 전날 오전 9시15분쯤 동물원 늑대 사파리에 있던 늑대 1마리가 울타리 틈새를 이용해 탈출한 뒤 동물원을 벗어났다.

대전시는 이날 “오월드 탈출 늑대 수색이 계속 진행 중이니 시민 여러분께서는 보문산 인근 출입을 금지해 주시기 바란다”는 안전문자를 발송했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글