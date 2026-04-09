1만2900원에 충남 전역 여행···‘충남투어패스’ 출시로 관광 판도 바꾼다

24~48시간 자유이용권 도입 관광·미식·체험 결합···지역 상권 활성화

충남도와 충남문화관광재단은 도내 관광 활성화와 지역 상권과의 상생을 위해 ‘2026 충남투어패스’를 출시했다고 9일 밝혔다.

충남투어패스는 일정 시간 동안 도내 주요 관광지와 체험시설, 카페, 음식점, 숙박업소 등을 자유롭게 이용하거나 할인 혜택을 받을 수 있는 모바일 관광 자유이용권이다.

하나의 모바일 티켓으로 관광·미식·체험을 간편하게 이용할 수 있어 여행의 편의성과 경제성을 동시에 높인 것이 특징이다. 이를 통해 관광객은 합리적인 비용으로 충남 전역을 자유롭게 여행할 수 있다.

해당 패스는 도내 15개 시·군 전역에서 사용할 수 있으며 관광지 입장뿐 아니라 카페, 음식점, 체험시설 등 다양한 가맹점에서 무료 이용 또는 할인 혜택을 제공한다. 현재 320여개 가맹점이 참여하고 있으며 도는 지속적인 모집을 통해 이용 가능 시설을 확대할 계획이다.

특히 도는 지역 특색을 살린 미식 콘텐츠와 로컬 체험 프로그램을 강화해 체류형 관광을 유도하기 위해 관련 가맹점 확보에 집중할 방침이다.

이용 방식도 간편하다. 온라인 구매 후 모바일 티켓 인증만으로 별도의 앱 설치 없이 사용할 수 있으며 위치 기반 서비스를 통해 인근 관광지 정보 확인과 여행 동선 설계도 지원한다.

가격은 통합권 기준 24시간권 1만6900원, 36시간권 2만1900원, 48시간권 2만6900원이다.

아울러 스마트스토어에서는 출시를 기념해 24시간권을 1만2900원에 선착순 1000매 한정 판매하는 할인 행사를 진행 중이다. 해당 통합권은 이달 한 달간 스마트스토어에서 단독 판매되며 이후 다양한 판매처로 확대될 예정이다.