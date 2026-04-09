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본문 요약

CJ올리브영이 올해 전국 방방곡곡에 'K뷰티 랜드마크'를 조성해 지역 경제 활성화와 청년 일자리 창출에 나선다.

대형 매장을 통한 집객 효과는 실제로 나타나고 있다고 올리브영은 밝혔다.

대전·서면·강릉 상권의 경우 올리브영 대형 매장 개점이후 6개월간 방문객 수가 직전 대비 평균 25% 증가했다.

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CJ올리브영, 전국에 1238억 투자 “지역 경제 살리고 청년 일자리 창출”

입력 2026.04.09 10:37

수정 2026.04.09 10:47

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  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

신규 매장 출점·리뉴얼·인프라 강화

곳곳에 대규모 ‘K뷰티 랜드마크’ 조성

상권 활기·소비 생태계 활성화 전략

CJ올리브영이 2024년 경주 황리단길에 개점한 디자인 특화 매장 ‘올리브영 경주황남점’ 전경. CJ올리브영 제공

CJ올리브영이 2024년 경주 황리단길에 개점한 디자인 특화 매장 ‘올리브영 경주황남점’ 전경. CJ올리브영 제공

CJ올리브영이 올해 전국 방방곡곡에 ‘K뷰티 랜드마크’를 조성해 지역 경제 활성화와 청년 일자리 창출에 나선다.

올리브영은 올해 비수도권 지역 신규 매장 출점과 리뉴얼, 물류 인프라 강화 등에 1238억원을 투입한다고 9일 밝혔다. 2023년과 비교하면 3배 이상 늘어난 투자 규모로, 매장 구축 관련 투자는 전년 대비 36% 증가했다.

이번 투자는 비수도권 상권의 질적 성장과 지역 청년 일자리 창출에 초점이 맞춰져 있다. 유동인구를 끌어들이는 핵심 대형 매장으로 지역 상권에 활기를 불어넣고, 경산센터 및 지방 MFC(도심형 물류 거점) 운영 확대로 지역 기반 소비 생태계를 활성화하겠다는 전략이다.

올리브영은 이를 위해 올해 전국에 신규 출점·리뉴얼 예정인 100평 이상 대형 매장 78곳 중 43곳을 비수도권에 배치했다. 부산·제주·경주 등 주요 관광 거점에는 ‘글로벌 특화 매장’을, 경상·전라·충청권 등에는 구도심과 신도시를 중심으로 대형 거점 매장을 집중적으로 조성할 방침이다.

대형 매장을 통한 집객 효과는 실제로 나타나고 있다고 올리브영은 밝혔다. 대전·서면·강릉 상권의 경우 올리브영 대형 매장 개점이후 6개월간 방문객 수가 직전 대비 평균 25% 증가했다. 경남·충북·울산 등에서는 외국인 매출이 전년 대비 120% 이상 증가했다.

비수도권 투자는 일자리 확대로 이어진다. 올리브영은 올해 비수도권에서 약 600명 신규 인력을 채용할 계획이다. 대형 매장 한 곳의 고용 규모는 평균 55명 수준이다.

올리브영은 고용한 청년들이 시간제 근로자에 머물지 않고 전문 인력으로 성장할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 강화했다. 희망 직무와 경력 경로를 직접 기입하고 직무 및 근무지 이동 기회를 상시 검토할 수 있는 사내 공모제도를 운영하고 있으며, 지난 1월 ‘뷰티 컨설턴트’ 직무를 신설하고 현장 중심 교육을 통해 실무 역량을 강화했다.

올리브영 관계자는 “비수도권 투자 확대는 지역 경제의 자생력을 강화하는 동시에, 청년들이 K뷰티 전문가로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 과정”이라며 “올리브영은 앞으로도 지역·청년·중소 브랜드가 함께 성장하는 동반성장 생태계를 탄탄하게 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

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