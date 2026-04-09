포스코홀딩스, 아르헨 리튬 염호 인수…염수리튬 1500만t 확보

옴브레 무에르토 노스 염호 광권 100% 인수 963억원 투자…300만t 이상 리튬 생산 기대

포스코홀딩스가 9일 아르헨티나 리튬 염호 광권 인수 작업을 마무리했다. 포스코홀딩스는 기존 보유 광권을 포함해 아르헨티나에서 총 1500t의 염수리튬 자원을 확보하게 됐다.

포스코홀딩스는 이날 포스코아르헨티나 법인을 통해 캐나다 리튬사우스가 보유한 옴브레 무에르토 노스 염호 광권 100% 인수를 완료했다고 밝혔다. 포스코홀딩스는 지난해 11월 투자 계획을 발표한 바 있다. 인수 금액은 6500만달러(963억6250만원)다.

옴브레 무에르토 노스 염호는 리튬 추정 매장량이 약 158만t에 달한다. 리튬 함량이 높고 불순물 함량이 낮아 질이 높은 자원으로 평가된다.

포스코홀딩스는 이번 인수로 기존 보유 광권을 포함해 아르헨티나에서 매장량 기으로준 총 1500만t 수준의 염수리튬 자원을 확보하게 됐다고 밝혔다. 포스코홀딩스는 채굴 가능성과 수율을 고려하면 최소 300만t 이상의 리튬 생산이 가능하다고 설명했다. 전기차 약 7000만대를 생산할 수 있는 규모다.

포스코홀딩스는 “이번 염호 추가 확보로 기존 옴브레 무에르토 광권의 확장 효과를 높일 수 있다”며 “개발과 운영 효율 측면에서도 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

현재 운영 중인 연산 2만5000t 규모의 1단계 공장과 올해 하반기 준공 예정인 연산 2만5000t 규모의 2단계 공장에 이번 추가 자원 확보까지 더해지며 중장기 생산 능력 확대 기반도 한층 강화할 전망이다.

아르헨티나 현지 투자 환경 개선도 기대된다. 포스코홀딩스는 아르헨티나 정부의 RIGI 연내 승인을 앞두고 있다. RIGI는 아르헨티나 정부가 에너지·광업·기술 등 국가 전략산업에 대한 대규모 투자를 장기간 안정적으로 유치하기 위해 마련한 제도다. RIGI 승인이 나면 법인세 인하와 관세 면제, 외환 규제 완화 등의 혜택을 받을 수 있다.

이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장은 인수 완료 서명식에서 “추가 확보한 리튬 자원을 바탕으로 세계 시장 대응력과 공급망 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.