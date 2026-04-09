울산시, 잇따라 정책 공모 선정··· 노동환경 개선 추진

울산시가 정책 공모 선정을 계기로 지역 노동환경 개선에 나선다.

울산시는 최근 고용노동부의 노동정책 공모사업에 잇따라 최종선정됐다고 9일 밝혔다. 울산시에 따르면 선정된 사업은 외국인근로자 지역정착 지원사업·취약노동자 교육 및 법률구조상담 지원사업·지역노사민정 상생협력 지원사업이다.

울산시는 총사업비 1억7200만 원들 들여 관련 사업을 추진한다. 우선 외국인근로자 지역 정착 지원사업은 지역 정착을 위해 생활·노동 전반을 지원하는 게 목표다. 동구 테라스파크에 개소 예정인 울산외국인근로자지원센터와 연계해 생활·노동·체류 관련 상담을 진행한다. 또 한국어 교육과 산업안전 특화교육 등도 추진할 예정이다.

취약노동자 교육 및 법률구조상담 지원사업은 보호 사걱지대에 있는 노동자를 대상으로 상담과 권리구제 등을 지원하는 사업이다. 울산 노동인권센터와 연계해 노무사 유선·온라인 야간상담을 신설하고 진정·신고·사건 대리 지원 등을 추진한다.

지역 노사민정 상생협력 지원은 지역 특성에 맞는 사회적 대화를 활성화하고, 노동 현안에 대한 협력 기반을 강화하는 사업이다. 석유화학 산업재편 대응 ‘울산형 노사정 상생모형’ 구축, 노사민정 동반관계 아카데미 운영, 현장 밀착형 소규모 사업장 안전 지원 등이 이뤄진다.

울산시 관계자는 “산업구조 변화와 노동환경 개선에 대응하는 종합 정책 추진의 기반이 될 것”이라고 말했다.