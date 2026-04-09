창간 80주년 경향신문

울산시, 잇따라 정책 공모 선정··· 노동환경 개선 추진

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

울산시가 정책 공모 선정을 계기로 지역 노동환경 개선에 나선다.

울산시는 최근 고용노동부의 노동정책 공모사업에 잇따라 최종선정됐다고 9일 밝혔다.

울산시에 따르면 선정된 사업은 외국인근로자 지역정착 지원사업·취약노동자 교육 및 법률구조상담 지원사업·지역노사민정 상생협력 지원사업이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

울산시, 잇따라 정책 공모 선정··· 노동환경 개선 추진

입력 2026.04.09 10:55

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시가 정책 공모 선정을 계기로 지역 노동환경 개선에 나선다.

울산시는 최근 고용노동부의 노동정책 공모사업에 잇따라 최종선정됐다고 9일 밝혔다. 울산시에 따르면 선정된 사업은 외국인근로자 지역정착 지원사업·취약노동자 교육 및 법률구조상담 지원사업·지역노사민정 상생협력 지원사업이다.

울산시는 총사업비 1억7200만 원들 들여 관련 사업을 추진한다. 우선 외국인근로자 지역 정착 지원사업은 지역 정착을 위해 생활·노동 전반을 지원하는 게 목표다. 동구 테라스파크에 개소 예정인 울산외국인근로자지원센터와 연계해 생활·노동·체류 관련 상담을 진행한다. 또 한국어 교육과 산업안전 특화교육 등도 추진할 예정이다.

취약노동자 교육 및 법률구조상담 지원사업은 보호 사걱지대에 있는 노동자를 대상으로 상담과 권리구제 등을 지원하는 사업이다. 울산 노동인권센터와 연계해 노무사 유선·온라인 야간상담을 신설하고 진정·신고·사건 대리 지원 등을 추진한다.

지역 노사민정 상생협력 지원은 지역 특성에 맞는 사회적 대화를 활성화하고, 노동 현안에 대한 협력 기반을 강화하는 사업이다. 석유화학 산업재편 대응 ‘울산형 노사정 상생모형’ 구축, 노사민정 동반관계 아카데미 운영, 현장 밀착형 소규모 사업장 안전 지원 등이 이뤄진다.

울산시 관계자는 “산업구조 변화와 노동환경 개선에 대응하는 종합 정책 추진의 기반이 될 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글