김재원 “이철우 안 돼” 양향자 “내가 이상한가”···지도부 ‘팀킬’ 난무한 국힘 최고위

김, 경북지사 후보 경선 상대 공개 비난 송언석·신동욱은 발언 도중 자리 떠나 양, 경기지사 후보 추가 공모 불만 표출

9일 국민의힘 최고위원회의에서 김재원 최고위원은 경북지사 후보 경선 상대인 이철우 경북지사를 공개 비난하고 경기지사 공천을 신청한 양향자 최고위원은 당이 구인난을 내세우며 후보를 추가 공모했다며 불만을 표출했다. 최고위가 6·3 지방선거 공천을 신청한 지도부 개개인의 사적 선거운동 무대가 됐다는 지적이 나온다.

김 최고위원은 이날 최고위 회의 공개 발언을 통해 “이철우 (경북지사 경선) 후보는 지금 개인의 인권유린 관여 의혹을 보도하려는 지방 인터넷 언론사를 입막음하기 위해 불법 보조금을 지급한 업무상 배임 혐의로 경찰에 수사를 받고 기소 의견으로 검찰에 송치됐다”고 말했다.

김 최고위원은 “만약 이 후보가 우리 당의 후보가 되어 본선에 진출하면 선거기간 내내 검찰의 기소, 좌파 언론과 (더불어)민주당의 파상 공세를 받을 것”이라며 “(그렇게 되면) 지방선거에서 우리 당 최후의 보루인 경북은 절대 안심할 수 없다. (당은) 특단의 대책을 강구해 주기 바란다”고 말했다.

경북 김천 3선 의원인 송언석 원내대표와 신동욱 최고위원은 김 최고위원 발언 도중 자리를 떠났다. 올해 초까지 선출직 공직자 평가혁신 태스크포스(TF) 위원장으로 당헌·당규 개정 작업을 맡았던 정점식 정책위의장은 김 최고위원 발언과 관련해 당원들에게 사과했다.

정 정책위의장은 “최고위 공개 발언 석상이 특정 후보가 특정 후보를 비판하는 그런 자리가 되는 것을 방지하기 위해 당헌·당규 개정으로 공천을 신청하면 최고위에서 사퇴하는 규정을 (도입)하자고 했지만 설마 이런 사태가 발생하겠냐는 안이한 인식하에 그러한 규정을 두지 못한 점에 대해 당원들께 사과드린다”고 했다.

경기지사 후보 공천을 신청한 양 최고위원은 당 공천관리위원회가 후보 추가 공모를 하는 데 대해 “제가 이상한가” “기존 신청자의 위상과 경쟁력을 쪼그라뜨렸다”며 불만을 표출했다.

양 최고위원은 또 “추가 공모를 앞두고 일부 당 지도부와 공관위에서 흘러나오는 말은 엽기적이고 기이하기 짝이 없다”며 “지명도가 있어야 한다, 반도체 전문가를 찾는다고 하는데 당원이 뽑은 선출직 최고위원이자 반도체 AI(인공지능) 첨단산업위원장(양 최고위원 본인)을 두고 이 무슨 해괴한 말인가”라고 했다. 그는 “이런 패배주의와 비상식 때문에 정청래(민주당 대표) 따위에게 ‘니들은 아예 후보도 내지 마라’ 이런 소리 듣는 것”이라고 주장했다.

장동혁 대표는 최고위 공개 회의를 마치기 전 추가 발언을 통해 “설령 공천 과정에서 원했던 결과를 얻지 못했다 하더라도 그동안 당을 위해 함께 길을 걸어온 분들이라면 지방선거 승리를 위해 당을 위해 절제와 희생도 필요하다”고 말했다. 김 최고위원과 양 최고위원뿐 아니라 대구시장 후보 컷오프(공천 배제)에 반발해 무소속 출마를 시시한 주호영 의원, 이진숙 전 방송통신위원장을 겨냥한 발언으로 풀이된다.