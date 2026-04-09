[속보] 이 대통령 “기업 비업무용 부동산, 대대적 보유 부담 검토” 지시

이재명 대통령은 9일 기업이 보유한 비업무용 부동산과 관련해 "대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 검토를 해보라"고 지시했다.

이 대통령은 "반드시 그렇게 할 텐데, 그중 아까 얘기 나온 것 중에 기업의 비업무용 부동산에 대해서 과거에 한 번 대대적인 규제를 한 일이 있지 않나"라며 "지금은 거의 사라진 것 같은데 이건 별도 항목으로 한 번 정책실에서 검토해보라"고 말했다.

이 대통령은 "기업들이 쓸데없이 당장 필요한 것도 아닌데 뭐 하러 대규모로 가지고 있나"라며 "대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 한 번 검토를 해보자"고 밝혔다.