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[속보] 이 대통령 “기업 비업무용 부동산, 대대적 보유 부담 검토” 지시

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본문 요약

이재명 대통령은 9일 기업이 보유한 비업무용 부동산과 관련해 "대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 검토를 해보라"고 지시했다.

이 대통령은 "반드시 그렇게 할 텐데, 그중 아까 얘기 나온 것 중에 기업의 비업무용 부동산에 대해서 과거에 한 번 대대적인 규제를 한 일이 있지 않나"라며 "지금은 거의 사라진 것 같은데 이건 별도 항목으로 한 번 정책실에서 검토해보라"고 말했다.

이 대통령은 "기업들이 쓸데없이 당장 필요한 것도 아닌데 뭐 하러 대규모로 가지고 있나"라며 "대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 한 번 검토를 해보자"고 밝혔다.

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[속보] 이 대통령 “기업 비업무용 부동산, 대대적 보유 부담 검토” 지시

입력 2026.04.09 11:34

수정 2026.04.09 11:35

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  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 1차 전체 회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 1차 전체 회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 9일 기업이 보유한 비업무용 부동산과 관련해 “대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 검토를 해보라”고 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체회의에서 “무슨 수를 써서라도 부동산 투기를 이제 앞으로는 할 수가 없게, 부동산을 투기적으로 운영해서 거기서 이익을 보는 것은 불가능하게 만들어놔야 대한민국 산업경제 체제가 제대로 굴러갈 것이라고 확신한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “반드시 그렇게 할 텐데, 그중 아까 얘기 나온 것 중에 기업의 비업무용 부동산에 대해서 과거에 한 번 대대적인 규제를 한 일이 있지 않나”라며 “지금은 거의 사라진 것 같은데 이건 별도 항목으로 한 번 정책실에서 검토해보라”고 말했다.

이 대통령은 “기업들이 쓸데없이 당장 필요한 것도 아닌데 뭐 하러 대규모로 가지고 있나”라며 “대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 한 번 검토를 해보자”고 밝혔다. 그는 “어차피 지금 주택 문제 다음 단계로 농지, 그다음 단계는 일반 부동산으로까지 확장해 나갈 건데 그건 미리 한 번 오늘 얘기 나온 김에 점검을 해보자”고 말했다.

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