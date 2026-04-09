이 대통령, 부산 출마설 하정우 수석에 “작업 들어온다고 넘어가면 안 된다”

이재명 대통령은 9일 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마설이 나온 하정우 청와대 AI미래기획수석에게 “작업이 들어온다고 넘어가면 안 된다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국민경제자문회의에서 하 수석의 발언을 들은 뒤 “하GPT(하정우 수석의 별명) 요즘 할 일이 이렇게 많은데 요즘 누가 작업 들어오는 것 같은데”라며 이같이 밝혔다.

이 대통령이 말한 ‘작업’은 전재수 더불어민주당 의원의 부산시장 선거 출마로 생기는 부산 북갑 보궐선거에 민주당이 하 수석을 차출하려는 움직임을 뜻하는 것으로 풀이된다. 정청래 민주당 대표는 전날 하 수석 차출설에 대해 “김부겸 전 국무총리에 삼고초려를 했듯이 삼고초려하고 있다”고 말하기도 했다.

이 대통령의 이날 돌발 발언에 회의장에는 일제히 웃음이 터져 나왔고, 하 수석은 “할 일에 집중하겠다”고 말하며 고개를 끄덕였다.

하 수석은 앞서 지난 7일 경향신문에 보궐선거 출마와 관련해 “제 의지와 상관없이 일이 진행될 가능성이 높은 것이 현실”이라고 말했다.

하 수석은 같은 날 KBS라디오 인터뷰에서도 “최종 결정은 당연히 인사권자인 대통령이고, 당이 굉장히 강력하게 요구하고 있는 상황이다 보니 그렇게 얘기가 흘러간 것 같다”며 “제가 다 결정할 수 있다고 하면 현시점에서는 청와대에서 하고 있는 일에 집중하고, 언젠가는 고향에 기여할 수 있지 않을까 정도로 생각했다”고 밝혔다.