“동료가, 장난, 실수” 계속 바뀌는 ‘이주노동자 에어건 상해’ 사업주 주장···피해자 측 “2차 가해”

이주노동자의 신체에 고압 에어건을 분사해 장기 손상을 입힌 혐의를 받는 업체 대표가 사건 초기 경찰과 소방을 상대로 “자기(동료)들끼리 장난치다 다친 것”이라는 취지의 진술을 한 것으로 파악됐다.

이 대표는 최근 언론 인터뷰 등을 통해 ‘장난이었다’ ‘실수였다’는 취지의 주장을 하기도 했다. 피해자 측은 “현재까지 사과 한마디 받지 못했다”며 대표가 2차 가해를 하고 있다고 호소했다.

9일 취재를 종합하면 업체 대표 A씨는 지난 2월 20일 피해자인 이주노동자 B씨의 상태가 악화되자 119에 신고하며 “동료와 에어건을 쏘면서 장난치다 다친 것”이라고 진술한 것으로 확인됐다.

사건 당일 A씨는 B씨를 경기 수원에 위치한 아주대병원으로 처음 데리고 갔다. 당시 아주대병원에선 미등록 이주민이었던 B씨의 신원이 불분명하다는 이유로 진료가 불가하다는 입장을 밝혔던 것으로 전해졌다.

그러자 A씨는 아주대병원 앞에서 119 신고를 하며 “외국인 환자인데 장 파열이 됐다. 아주대병원에 왔지만, 진료가 되지 않는다. 다른 병원으로 가야 한다”라는 취지로 진술했다.

A씨 측은 출동한 소방대원들에게 사고 경위에 대해선 “동료와 에어건으로 장난을 친 뒤 복통이 생기고 복부에 불편감이 시작됐다고 한다”는 취지로 말했다.

B씨가 미등록 이주민인 것을 확인한 소방은 메뉴얼에 따라 경찰에 공동대응을 요청했다. 출동한 경찰 역시 메뉴얼에 따라 수원출입국외국인청에 통보했다. 다만 출입국외국인청으로부터 “긴급한 치료를 요하는 환자는 통보 면제 대상에 해당해 우선 치료받아도 된다”는 답변을 듣고 추가 조치를 취하지는 않았다.

이런 가운데 A씨 측은 “환자를 알아서 병원에 데려가겠다”는 뜻을 밝혔고, 경찰과 소방당국은 병원 이송이나 추가 조사를 더 이상 하지 못한 채 현장에서 상황을 종결했다. 당시 B씨는 통증 등으로 인해 구체적인 상황을 진술할 상황이 아니었던 것으로 전해졌다.

그러나 A씨 측은 당일 B씨를 병원에 데려가지 않았다. 결국 다음날인 지난 2월 21일 극심한 통증을 느낀 B씨는 직접 119에 신고했고 오산한국병원을 찾아 수술받았다. A씨는 외상성 직장천공 등 진단을 받고 현재까지 치료 중이다.

A씨는 이 사건이 이슈화되자 언론 인터뷰 등을 통해 “장난으로 그런 것이다”는 취지로 해명했다가, 최근에는 “실수로 그랬다”며 주장을 번복했다.

피해자 측은 이런 행위가 명백한 2차 가해라고 말한다. B씨를 대리하고 있는 법무법인 덕수의 조영관 변호사는 “피해자는 지금 병원에서 언론 보도 등을 통해 나오는 A씨의 해명을 듣고 많이 힘들어하고 있다”며 “4년 동안 지각 한 번 하지 않고 자기 일처럼 열심히 일했는데 어떻게 이럴 수 있느냐고 말한다”고 했다.

이어 “보도가 된 이후에라도 책임지고 사과할 줄 알았다”면서 “그런데 이 순간까지도 사과하겠다는 연락 한 번 오지 않았다”라고 덧붙였다.

한편 경기남부경찰청 광역수사대는 상해 혐의로 B씨를 입건하고, 출국금지 조치했다. 경찰은 사건 당일 출동한 경찰관과 구급대원들을 대상으로도 사실관계를 조사할 방침이다.