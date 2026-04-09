정청래 “하정우, 당에 더 필요한 인재…얼마나 가치있으면 출마 요청하겠나”

정청래 더불어민주당 대표는 9일 이재명 대통령이 하정우 청와대 AI미래기획수석의 출마설을 언급하며 ‘작업이 들어온다고 넘어가면 안된다’고 발언한 데 “얼마나 소중하고 가치 있는 분이면 당에서 (출마를) 요청하겠나”고 말했다.

정 대표는 이날 전남 여수 서시장에서 현장 일정을 마친 뒤 기자들과 만나 “이 대통령이 당의 그런 요청에 넘어가지 말라고 농담을 하셨으니 저도 농담으로 말하겠다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “그만큼 하 수석이 국민들에게 굉장히 희망과 미래 비전을 보여줄 적임자이기 때문에 대통령께서도 그렇게 말씀하신 것”이라며 “당에서는 그만큼 더 필요한 인재라고 말하겠다”고 했다.

앞서 이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 국민경제자문회의에서 하 수석의 발언을 들은 뒤 “하GPT(하정우 수석의 별명) 요즘 할 일이 이렇게 많은데 요즘 누가 작업 들어오는 것 같다”며 “작업이 들어온다고 넘어가고 그러면 안된다”고 말했다. 전날 정 대표가 “김부겸 전 국무총리에 삼고초려를 했듯이 삼고초려하고 있다”며 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보로 영입 시도를 하고 있다고 밝힌 지 하루 만에 나온 발언이다.

이 대통령의 돌발 발언에 회의장에는 일제히 웃음이 터져 나왔고, 하 수석은 “할 일에 집중하겠다”고 말하며 고개를 끄덕였다. 하 수석은 앞서 지난 7일 경향신문에 보궐선거 출마와 관련해 “제 의지와 상관없이 일이 진행될 가능성이 높은 것이 현실”이라고 말한 바 있다.

부산 북구갑은 민주당 부산시장 후보로 선출이 유력한 전재수 더불어민주당 의원의 지역구다. 전 의원이 지난 2일 자신의 지역구 후임 후보로 “하 수석 같은 사람이 좋다”고 말한 뒤 당 차원의 차출설에 불씨가 지펴졌다.