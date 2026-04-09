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경북, ‘K-U시티’ 확대···문화콘텐츠로 청년 정착 유도

입력 2026.04.09 14:19

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도는 지역 청년들이 수도권 못지않은 문화 환경 속에서 성장하고 정착할 수 있도록 ‘K-U시티 문화콘텐츠 활성화 사업’을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

K-U시티 프로젝트는 대학·기업·지자체가 협력해 교육·취업·주거·문화를 통합 지원하는 지방소멸 대응 사업이다. 현재 16개 시군을 중심으로 인재 양성과 정주 환경 조성 등 4대 분야로 추진하고 있다.

이번 사업은 K-U시티 프로젝트에서 청년들의 지방 정주를 돕기 위한 사업이다. 올해는 3억원을 투입해 지난해 11개 시군에서 운영하던 사업을 17개 시군으로 확대한다.

이를 위해 대경대·김천대·대구가톨릭대가 공연, 미디어, 교육 등을 대학별로 맡아 지역 전역에서 문화활동을 공유한다.

성주·울진 등에서는 K-팝 공연 프로그램을, 포항·안동 등에서는 인공지능(AI) 기반 영상 제작 교육과 지역 이야기를 콘텐츠로 생산·확산하는 ‘미디어 플랫폼’을 구축한다. 청송·칠곡·봉화 등에서는 AI를 활용한 지역 홍보영상 제작, 로컬 굿즈 개발, 웹툰 창작 등의 활동이 펼쳐진다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 “K-U시티를 통해 청년 네트워크를 촘촘히 구축하고 지역에 머무르는 기반을 만들겠다”고 말했다.

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