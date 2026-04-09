‘등산사고’ 한 해 9170여건 발생·2500여명 피해···사고 원인 ‘실족’ 최다

연간 등산사고가 9100건 넘게 발생해 2500여명이 죽거나 다치는 것으로 나타났다.

9일 행정안전부에 따르면 2024년 한 해 동안 등산사고가 총 9172건 발생해 2509명의 인명피해를 냈다.

특히 4월은 전월 대비 등산사고가 가장 큰 폭으로 증가하는 달로, 947건의 등산사고가 발생해 183명이 사망하거나 다쳤다. 야외 활동하기 좋은 봄철에 산행이 늘면서 등산사고 건수도 크게 증가하는 것이다.

사고 원인별로 보면 발을 헛디디거나 다리가 풀리며 발생하는 실족이 2657건(29%)으로 가장 많았다. 조난사고 1906건(21%), 무리한 산행 등으로 인한 신체질환 1272건(14%) 순으로 뒤를 이었다.

산행 전에는 등산 소요시간, 대피소 위치, 날씨 등을 미리 확인하고 집 주변 야산을 가더라도 주변 사람에게 목적지를 알려야 한다.

산행은 가벼운 몸풀기로 시작해 자신의 체력에 맞는 등산로를 선택하고 산행 중 몸에 무리가 오면 즉시 하산해야 한다. 평소 산행을 즐겨하지 않는 경우에는 체력 관리에 더욱 주의하고 혼자보다는 일행과 함께 산행하는 것이 좋다.

또 반드시 지정된 등산로를 이용하고 샛길이나 출입이 통제된 위험·금지구역은 절대 들어가지 않아야 한다. 만약 길을 잃었다면 왔던 길을 따라 아는 곳까지 되돌아가고 119 구조를 요청할 때는 등산로에 설치된 산악위치표지판, 국가지점번호 등을 활용해 자신의 위치를 알려야 한다. 아울러 4월은 일교차가 큰 시기이기 때문에 체온을 유지할 수 있도록 여벌의 옷이나 보온용품을 함께 챙기는 것이 좋다.