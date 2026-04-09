창간 80주년 경향신문

보호자가 없어도 이동이 어려워도···제주, 장애인 건강검진 ‘동행’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

보호자가 없어도 이동이 어려워도···제주, 장애인 건강검진 ‘동행’

입력 2026.04.09 14:34

장애인 건강검진 이동지원 서비스 운영

이동 불편·보호자 부재 장애인 대상

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도는 이동에 불편을 겪는 장애인의 의료 접근성을 높이기 위해 ‘장애인 건강검진 동행 및 이동지원 서비스’를 운영한다고 9일 밝혔다.

이 서비스는 제주지역장애인보건의료센터에서 시행하는 사업으로, 보호자가 없거나 거동이 힘들어 건강검진을 받지 못했던 장애인들이 보다 안전하고 편리하게 검진을 받을 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

서비스 대상은 장애 유형이나 중증 여부와 관계없이 건강검진 또는 건강관리가 필요한 등록 장애인이다.

주요 지원 내용은 건강검진 예약과 접수 지원부터 검진기관 방문 때 동행과 이동지원, 검진 진행 보조, 수면내시경 촬영 때 보호자 역할, 검진 후 귀가 지원, 검진 결과 설명·사후관리 안내 등이다

이동지원은 센터 차량과 제주도 장애인총연합회 등의 특별운송 차량을 연계해 제공된다.

이혜란 제주도 복지가족국장은 “서비스 이용을 희망하는 경우 제주지역장애인보건의료센터에 신청하면 되고 정기적인 건강검진뿐만 아니라 건강관리 상담도 받을 수 있다”면서 “이동이나 보호자 문제로 검진을 미루는 장애인이 없도록 지속적인 홍보와 지원 확대에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편 건강검진 이후 추가 진료나 검사 비용은 개인 부담이며, 별도 의료비 지원은 포함되지 않는다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글