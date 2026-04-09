오늘의 부고-이종희 경향신문 편집부 기자 부친상 외

■이상흡 전 KBS PD(원음방송 편성제작본부장·국악방송 전문위원)별세, 종희 경향신문 편집부 기자 부친상, 전혜원씨 시부상=9일 은평성모병원. 발인 11일 (02)2030-4444
■백성기 IP&I 치과의원 원장 별세, 광현 모드하우스 부대표·지현 MTSO 교수 부친상=8일 서울아산병원. 발인 11일 (02)3010-2000
■고삼순씨 별세, 나영식 전 금호건설 본부장·승교 전 대우차 본부장·앵금·선희씨 모친상, 황성철 전 광주MBC 보도국장·모웅남 모웅남 치과원장 장모상=9일 광주 서구 VIP장례식장. 발인 11일 (062)521-4444
■조성훈 대천침례교회 담임목사 별세, 박지숙 7해감대대 마하나임교회 목사 남편상, 조은희·준희·예희·현희씨 부친상=8일 보령수협장례식장. 발인 11일 (041)932-4004
■김승근씨 별세, 안인수 교보증권 Equity솔루션부 부장 장인상=8일 목포효사랑장례식장. 발인 10일 (061)242-7000
■김현복씨 별세, 지혜씨·지영 Sayart&글로벌엔터 대표·지은씨 부친상, 임종호 KPI뉴스 아트전문기자 장인상=8일 쉴낙원김포장례식장. 발인 10일 (031)449-1009