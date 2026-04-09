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본문 요약

한국맥도날드는 가정의 달을 맞아 5월 24일 인천 문학경기장에서 '2026 맥도날드 해피워크'를 개최한다고 9일 밝혔다.

한국맥도날드가 2024년부터 매년 개최하는 해피워크는 5월 '패밀리 캠페인' 중 하나로 열리는 대규모 야외 기부 행사다.

참가비 전액은 'RMHC Korea'에 기부되며 양산부산대학교병원 내 '로날드 맥도날드 하우스' 운영과 첫 수도권 로날드 맥도날드 하우스 건립에 활용될 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“온 가족이 함께 걸으며 기부하세요” 맥도날드, 5월24일 ‘해피워크’ 개최

입력 2026.04.09 14:50

수정 2026.04.09 15:40

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  • 이성희 기자

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“온 가족이 함께 걸으며 기부하세요” 맥도날드, 5월24일 ‘해피워크’ 개최

한국맥도날드는 가정의 달을 맞아 5월24일 인천 문학경기장에서 ‘2026 맥도날드 해피워크(Happy Walk)’를 개최한다고 9일 밝혔다.

한국맥도날드가 2024년부터 매년 개최하는 해피워크는 5월 ‘패밀리 캠페인’ 중 하나로 열리는 대규모 야외 기부 행사다. 참가비 전액은 ‘RMHC Korea’에 기부되며 양산부산대학교병원 내 ‘로날드 맥도날드 하우스’ 운영과 첫 수도권 로날드 맥도날드 하우스 건립에 활용될 예정이다. 로날드 맥도날드 하우스는 장기 치료가 필요한 중증 환아와 가족들을 위해 병원 인근에 마련한 제2의 집이다.

올해는 인천 문학경기장 동문광장과 주경기장 일대에서 개최되는데, 매년 참가 희망자가 늘어남에 따라 지난해보다 1000명 늘어난 6000명으로 참가 인원을 확대했다. 디지털 소외계층을 배려하기 위해 선착순이었던 참가 신청 방식도 추첨제로 변경했다.

행사는 오전 10시부터 오후 3시까지 진행되며, 기부금 전달식을 시작으로 3㎞ 코스 걷기와 함께 다양한 무대 행사를 비롯해 후원사 부스 이벤트, 맥도날드 포토존 등 온 가족이 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 마련될 예정이다.

참가자들에게는 모자·티셔츠·양말·손수건·맥도날드 쿠폰·기부 증서 등으로 구성된 사전 기념품이 전달된다. 올해는 배우 손호준이 앰배서더로 참여한다.

올해 해피워크 참가 신청은 오는 27일부터 28일까지 접수 홈페이지(https://www.mchappywalk.co.kr)를 통해 진행된다.

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