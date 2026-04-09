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본문 요약

대구시장 출마를 선언했다가 컷오프된 주호영 국민의힘 의원이 9일 장동혁 대표를 겨냥해 "세월호 선장과 무엇이 다른가"라고 말했다.

주 의원은 "지지율이 18%까지 내려가고 전국에서 대구를 지키느니 마느니 하는 상황에서 선 결집하라, 지도부 비판하지 말라고 한다"며 "세월호 선장과 무엇이 다른가. 이 이야기를 장 대표가 새겨들었으면 좋겠다"고 말했다.

주 의원은 새누리당 정책위의장 시절이던 2014년 당 최고위원회의에서 "기본적으로 교통사고"라고 말해 비판받았다.

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그땐 ‘교통사고’라던 주호영 “우리 당 상태 세월호와 같다”···또 부적절 비유 논란

입력 2026.04.09 15:51

수정 2026.04.09 15:59

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  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

주호영 국민의힘 의원이 지난 8일 국회 소통관에서 기자회견을 마친 후 기자들에 둘러싸여 질문에 답하고 있다. 박민규 선임기자

주호영 국민의힘 의원이 지난 8일 국회 소통관에서 기자회견을 마친 후 기자들에 둘러싸여 질문에 답하고 있다. 박민규 선임기자

대구시장 출마를 선언했다가 컷오프(공천 배제)된 주호영 국민의힘 의원이 9일 장동혁 대표를 겨냥해 “세월호 선장과 무엇이 다른가”라고 말했다. 당내 갈등 상황을 세월호 참사에 비유한 주 의원의 발언이 부적절하다는 비판이 나온다.

주 의원은 이날 채널A 유튜브에서 “이미 배가 기울어서 침수가 시작됐는데 그냥 배에만 남아 있으라고 한 세월호 선장이 있었다”며 “우리 당의 지금 상태가 똑같다”고 말했다.

주 의원은 “지지율이 18%까지 내려가고 전국에서 대구를 지키느니 마느니 하는 상황에서 (당 지도부가) 선 결집하라, 지도부 비판하지 말라고 한다”며 “세월호 선장과 무엇이 다른가. 이 이야기를 장 대표가 새겨들었으면 좋겠다”고 말했다.

주 의원은 새누리당 정책위의장 시절이던 2014년 당 최고위원회의에서 “기본적으로 (세월호 참사는) 교통사고”라고 말해 비판받았다.

미래통합당 원내대표 시절이던 2020년에도 더불어민주당을 겨냥해 “세월호만큼 엉성하다”고 발언해 유족과 시민단체들이 사과와 재발 방지를 요구한 바 있다. 당시 주 의원은 민주당의 상임위원장 독식, 추가경정예산안 심사 등을 비판하면서 페이스북에 “국회가 추미애 법무부 장관이 얘기한 ‘통제받지 않는 폭주 기관차’가 돼 버렸다”며 “이 폭주 열차가 세월호만큼 엉성하다”고 적었다.

김선우 4·16 연대 사무처장은 이날 기자와의 통화에서 “책임 있는 정당의 구성원으로서 당내 분열을 세월호에 언급하며 비교한 것 자체가 부적절하다”며 “주 의원은 세월호와 관련해 부적절한 발언을 여러 차례 해온 사람이고 세월호를 입에 담을 자격이 없다. 세월호를 언급하려면 추모와 반성부터 해야 할 것”이라 말했다.

국민의힘 공천관리위원회는 앞서 오는 6·3 지방선거의 국민의힘 대구시장 후보로 등록한 주 의원을 컷오프 했다. 이에 주 의원이 법원에 컷오프 효력정지 가처분 신청을 냈으나 기각됐고, 주 의원은 이에 불복해 항고를 제기한 상태다. 주 의원은 전날 기자회견을 열고 항고심 판단을 지켜본 후 무소속 출마 등 거취를 결정하겠다고 밝혔다. 그는 장 대표를 겨냥해 “비상대책위원회든 선거대책위원회든 새로운 책임 체제를 즉각 구성하라”고 했다.

주호영 “세월호는 교통사고”

새누리당 주호영 정책위의장은 24일 세월호 참사에 대해 “기본적으로 교통사고”라고 말했다. 정부의 총체적 무능·부실이 드러난 세월호 참사를 단순한 교통사고에 빗댄 것이어서 논란이 예상된다. 주 의장은 세월호 참사 100일째인 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 이같이 밝힌 뒤 “그래서 기본적 법 체계에 의하면 선주와 선박회사를 상대로 소송을 해 판결을...

https://www.khan.co.kr/article/201407242209465

주호영 “국회 개문발차, 세월호 생각나… 수렁 처박히고 나서야 폭주 멈출 것”

미래통합당 주호영 원내대표가 1일 더불어민주당의 원구성 강행에 대해 “폭주기관차의 개문발차, 세월호가 생각난다”고 했다. 주 원내대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 민주당의 17개 상임위원장 선출과 3차 추가경정예산안 속도전을 강도높게 비판했다. 그는 “(민주당이) 어제 하루 각 상임위별로 부처 예산 심사를 한두 시간 안에 뚝딱 끝냈다. 상임위 심사과...

https://www.khan.co.kr/article/202007010947001

“종북” “자식 팔아 한몫”…이태원 참사 후 정치인의 말, ‘지령’처럼 반복됐다

이상민 전 행정안전부 장관, 권성동 국민의힘 의원 등이 이태원 참사 피해자·유가족을 대상으로 한 말이 온라인상에서 ‘지령’처럼 확대 재생산됐다는 연구 결과가 나왔다. 6일 경향신문이 확보한 10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)의 ‘10·29 이태원 참사 관련 공적 발언과 사회적 영향’ 연구용역 최종결과 발표자료를 ...

https://www.khan.co.kr/article/202604070600021#ENT

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