대구시, 잇단 ‘임신부 응급실 뺑뺑이’에 긴급 대책···전용 이송체계 구축 등

대구시가 최근 조산 우려가 있었던 임신부가 병원을 찾지 못해 다른 지역으로 이송되는 ‘응급실 뺑뺑이’(응급실 미수용) 사례가 잇따라 발생(경향신문 4월9일자 12면 보도)하자 대책 마련에 나섰다.

대구시는 지역 대형병원 3곳 등과 필수의료현안 긴급 점검회의를 열고 고위험 산모·신생아를 포함한 지역 필수의료 현안에 대한 개선 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.

우선 대구시는 최근 사례처럼 고위험 산모 등 특수 응급상황에 걸맞는 전용 이송체계를 구축하기로 했다. 기존 ‘다중이송전원 협진망’으로는 한계가 있다는 현장의 목소리를 반영했다고 시는 설명했다.

대구시는 의료기관 전문의와 119구급상황관리센터 간 전용 통신망(핫라인)을 만들고, 병상·의료진 현황 등의 정보를 실시간으로 공유해 환자가 최적의 치료 시설로 신속히 이송될 수 있도록 할 방침이다.

일반 응급상황에서는 구급대원과 의료기관 간의 소통이 원활하게 이뤄져 왔지만, 앞으로는 특수 응급상황에서의 현황 공유 등을 강화하겠다는 의미다.

이와 함께 대구시는 응급환자 중증도에 따라 적정 병원에 이송될 수 있도록 전원 조정 체계를 경북지역까지 넓히는 방안을 추진한다.

또한 대구시는 ‘산모·태아 집중치료실’과 ‘신생아집중치료실’ 병상을 단계적으로 추가 확충하기로 했다. 해당 병원의 전문인력 운영에 필요한 비용도 지원해 필수진료과 인프라 확충을 독려한다는 게 대구시의 방침이다.

특히 시는 필수의료 전공의 부족 현상을 해소하기 위해 필수의료과 수련 추가 수당을 상향 지급할 계획이다. 진료 인원에 따라 지급되는 지역정책수가를 재태주수별 치료 난이도에 따라 차등 지급하도록 정부에 건의하기로 했다.

소방당국은 응급환자의 골든타임 확보를 위한 대책을 강화한다.

대구소방본부는 산부인과·소아청소년과·신경외과 등 특수진료과 경험이 있고, 간호사 자격을 갖춘 구급대원을 119구급상황관리센터에 우선 배치할 예정이다.

이와 함께 현장 구급대원의 신속하고 정확한 판단을 돕기 위해 ‘구급지도의사’ 제도를 지역 현실에 맞게 다듬을 계획이다. 구급지도의사는 구급대원에 대한 교육·훈련과 구급활동에 대한 지도·평가 업무를 수행하기 위해 선임·위촉된 의사이다.

이는 구급대원이 현장에서 마주하는 판단의 불확실성을 해소하고, 특수 분야에 대한 전문의의 의학적 판단을 즉각 반영하기 위해서다.

이밖에 구급대원의 현장 대응 역량을 높이기 위해 특수 응급상황별 맞춤형 교육 프로그램도 운영한다. 특수진료 분야의 현장경험이 적은 구급대원의 대응 역량을 높이기 위해 소방대원들을 전문의료기관 응급실에 파견, 임상실습을 받도록 하는 방안도 추진된다.

다만 위급 상황에서 즉각 가동 가능한 필수의료 인력 부족과 배후진료 협진 체계가 부족하다는 등 한계는 여전해 근본적인 해결책이 되기 힘들다는 비판도 나온다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “사각지대 없는 응급·공공의료 체계를 더욱 견고히 하기 위해 재정 지원을 확대하겠다”면서 “정부 역시 지역의료격차 해소와 필수의료 확충 등 국정과제가 신속히 이행되도록 힘써야 한다”고 말했다.