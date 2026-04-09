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본문 요약

전재수 더불어민주당 의원이 9일 6·3 지방선거 민주당 부산시장 후보로 확정되면서 전 의원 지역구인 부산 북갑 보궐선거 경쟁 구도가 주목받고 있다.

북갑 여당 후보로 차출론이 부상한 하 수석을 두고 인사권자인 이재명 대통령과 공천권을 가진 정청래 민주당 대표가 이날 다른 입장을 보였다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국민경제자문회의에서 "하GPT 요즘 할 일이 이렇게 많은데 요즘 누가 작업 들어오는 것 같다. 작업이 들어온다고 넘어가면 안 된다"며 하 수석의 부산 북갑 보궐선거 차출설에 대해 사실상 제동을 걸었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한동훈 부산 북갑 입성 준비? 거주할 만한 집 둘러봤다

입력 2026.04.09 18:52

수정 2026.04.09 18:55

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4일 오후 부산 해운대구 KNN 스튜디오에서 열린 더불어민주당 부산시장 선거 후보자 경선 TV토론회에서 전재수 후보가 토론을 준비하고 있다. 연합뉴스

4일 오후 부산 해운대구 KNN 스튜디오에서 열린 더불어민주당 부산시장 선거 후보자 경선 TV토론회에서 전재수 후보가 토론을 준비하고 있다. 연합뉴스

전재수 더불어민주당 의원이 9일 6·3 지방선거 민주당 부산시장 후보로 확정되면서 전 의원 지역구인 부산 북갑 보궐선거 경쟁 구도가 주목받고 있다. 여권에선 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석이, 야권에선 박민식 전 국가보훈부 장관과 한동훈 전 대표가 등판해 3파전이 펼쳐질 수 있다는 전망이 나온다.

북갑 여당 후보로 차출론이 부상한 하 수석을 두고 인사권자인 이재명 대통령과 공천권을 가진 정청래 민주당 대표가 이날 다른 입장을 보였다. 이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국민경제자문회의에서 “하GPT(하 수석의 별명) 요즘 할 일이 이렇게 많은데 요즘 누가 작업 들어오는 것 같다. 작업이 들어온다고 넘어가면 안 된다”며 하 수석의 부산 북갑 보궐선거 차출설에 대해 사실상 제동을 걸었다. 이 대통령의 돌발 발언에 하 수석은 “할 일에 집중하겠다”고 말하며 고개를 끄덕였다. 전날 정 대표가 “김부겸 전 국무총리에 삼고초려를 했듯이 삼고초려하고 있다”며 북갑 후보로 영입 시도를 하고 있다고 밝힌 지 하루 만에 나온 발언이다.

정 대표는 이날도 전남 여수 서시장에서 현장 일정을 마친 뒤 기자들과 만나 “얼마나 소중하고 가치 있는 분이면 당에서 (출마를) 요청하겠나”며 재차 하 수석의 출마 필요성을 언급했다. 하 수석 출마 여부를 두고 여권 내에서 어떻게 정리될지 지켜봐야 할 것으로 보인다.

국민의힘에선 박 전 장관이 이날 출마를 시사했다. 그는 페이스북에서 “북구갑은 누군가의 거래 대상이 아니다. 유명 정치인들의 놀이터도 아니다”라며 “저는 오로지 주민의 마음만을 나침반 삼아 묵묵히 제 길을 가겠다. 우리 북구의 확실한 발전을 위해 더 많이 듣고, 더 열심히 뛸 뿐”이라고 했다. 박 전 장관은 부산 북강서갑에서 18·19대 국회의원을 지냈다.

무소속 상태인 한 전 대표도 전날 부산 북구를 찾아 국민의힘 부산 북갑 당협위원장인 서병수 전 의원과 오찬 회동을 했다. 이들은 회동에서 한 전 대표의 북갑 출마 여부 등을 논의한 것으로 전해졌다. 한 전 대표는 전날 인스타그램에 부산 북구 만덕동에서 학생들과 만나는 모습이 담긴 사진을 게재했다. 그는 전날 북갑 지역 일대에서 자신이 거주할 만한 주택을 둘러본 것으로 전해졌다. 한 친한동훈계 의원은 이날 통화에서 “한 전 대표의 북갑 출마 가능성이 높지만 아직 확정할 단계는 아니다”라면서도 “한 전 대표가 북갑에 출마하게 된다면 국민의힘은 후보를 내지 말아야 할 것”이라고 말했다.

전 의원은 이날 이재성 전 민주당 부산시당 위원장과 치러진 본경선에서 부산시장 후보로 확정됐다. 3선인 전 의원은 이재명 정부 첫 해양수산부 장관을 지내며 해수부 부산 이전 등을 주도했다. 지난해 12월 통일교 금품수수 의혹이 불거져 장관직에서 물러났으나 결백을 주장했다. 공직선거법에 따르면 전 의원이 오는 30일까지 의원직을 사퇴하면 북갑 보궐선거는 이번 지방선거와 함께 열린다.

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