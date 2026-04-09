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방사청, 핀란드와 9400억원 규모 K9 자주포 112대 수출계약 체결

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방위사업청이 9일 핀란드 정부와 수주액 기준 9400억원에 달하는 K9 자주포 2차 수출 계약을 체결했다.

정부는 이번 계약은 핀란드 군에서 K9 자주포를 수년간 실제 운용한 결과를 바탕으로 결정된 추가 계약이라고 밝혔다.

방사청은 이날 핀란드 헬싱키에서 대한무역투자진흥공사와 핀란드 국방부 간 K9 자주포 2차 수출계약이 체결됐다고 밝혔다.

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방사청, 핀란드와 9400억원 규모 K9 자주포 112대 수출계약 체결

입력 2026.04.09 20:30

  • 강연주 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중동 사막을 달리고 있는 K9 자주포. 한화에어로스페이스 제공

중동 사막을 달리고 있는 K9 자주포. 한화에어로스페이스 제공

방위사업청이 9일 핀란드 정부와 수주액 기준 9400억원에 달하는 K9 자주포 2차 수출 계약을 체결했다. 정부는 이번 계약은 핀란드 군에서 K9 자주포를 수년간 실제 운용한 결과를 바탕으로 결정된 추가 계약이라고 밝혔다.

방사청은 이날 핀란드 헬싱키에서 대한무역투자진흥공사(코트라)와 핀란드 국방부 간 K9 자주포 2차 수출계약이 체결됐다고 밝혔다. 이번에 거래되는 K9 자주포는 총 112대다. 코트라는 정부를 대표하는 계약 당사자로 참여했다.

핀란드는 2017년에 이뤄진 1차 계약을 통해 K9 자주포를 운용하고 있다. 당시 총 96대가 거래됐고 이번에 2차 계약이 체결된 것이다. 방사청은 이번 계약에 대해 “혹한과 폭설 등 가혹한 북유럽 지형에서도 K9 자주포의 기동성과 화력이 탁월하게 발휘되고 있음을 보여주는 것”이라며 “한국 무기체계에 대한 높은 만족도를 입증한다”고 평가했다.

이번 K9 자주포 2차 수출 계약은 2017년 1차 계약과 마찬가지로 핀란드 국방부와 한국 정부 수출 계약 전담기관인 코트라 간 체결하는 정부 간 계약이다. 방사청은 핀란드 측의 신속한 무기체계 인도 요청을 만족시키기 위해 국방부, 코트라, 한화에어로스페이스 등 관련 기관과 긴밀하게 협조했다고 밝혔다.

이용철 방사청장은 “이번 핀란드 계약은 1차 계약 이행 과정에서 납기 준수를 통해 쌓은 신뢰를 바탕으로 이뤄진 것”이라며 “우수한 성능과 합리적인 가격 등 우리 방위 산업의 강점이 유럽 시장에서 꾸준히 인정받고 있음을 보여준다”고 했다.

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