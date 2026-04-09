김재원 “이철우 불가” 양향자 “추가 공모 해괴”…국힘 최고위 ‘내 공천’ 성토장 전락

김 발언 도중 송언석·신동욱 퇴장 선거 사령탑 장동혁 방미도 도마에

9일 국민의힘 최고위원회의에서 김재원 최고위원은 경북지사 후보 경선 상대인 이철우 경북지사를 공개 비난하고 경기지사 공천을 신청한 양향자 최고위원은 후보 추가 공모에 불만을 표출했다. 최고위가 6·3 지방선거 공천을 신청한 지도부 개개인의 사적 선거운동 무대가 됐다는 지적이 나온다.



양 최고위원은 국회에서 열린 최고위원회의에서 당이 후보를 추가 영입하려는 데 대해 “내가 이상한가”라며 불만을 표했다. 양 최고위원은 “(당 지도부와 공천관리위에서) ‘지명도가 있어야 한다’ ‘반도체 전문가를 찾는다’고 하는데 당원이 뽑은 선출직 최고위원이자 반도체·AI(인공지능) 첨단산업위원장(양 최고위원 본인)을 두고 이 무슨 해괴한 말인가”라며 “이게 이기는 공천인가”라고 반발했다.



김 최고위원은 “이철우 후보는 개인의 인권유린 관여 의혹을 보도하려는 지방 인터넷 언론사를 입막음하기 위해 불법 보조금을 지급한 업무상 배임 혐의로 경찰 수사를 받고 기소 의견으로 검찰에 송치됐다”고 말했다. 그는 또 “지난 3월19일 예비경선 후보 4명이 연명으로 서명하고 최경환 후보가 제기한 검증 요구서에는 이 후보에 대한 심각한 건강 문제를 중앙당이 검증하고 발표해줄 것을 요청한 바 있다”며 “(당은) 특단의 대책을 강구해주기 바란다”고 했다. 김 최고위원 발언 도중 경북 김천 3선 의원인 송언석 원내대표와 신동욱 최고위원은 자리를 떠났다.



당헌·당규 개정 특별위원회 위원장을 맡은 정점식 정책위의장은 “공천을 신청하는 즉시 최고위에서 사퇴하는 규정을 개정하자는 논의가 있었지만, 설마 (최고위 회의에서 경선 상대를 비판하는) 이런 사태가 발생하겠냐는 안이한 인식하에 그런 규정을 두지 못했다”며 당원들에게 사과했다.



장동혁 대표는 “설령 공천 과정에서 원했던 결과를 얻지 못했다 하더라도 지방선거 승리를 위해 절제와 희생도 필요하다”고 했다.



이 지사는 이날 자료를 내고 “김재원 후보가 심판과 선수를 병행하며 상대 후보를 비방하는 데 최고위원직을 악용했다”며 “김 후보의 경선 후보 자격을 박탈하거나, 최고위원 직위에서 제명하고 징계해달라”고 반발했다. 김 최고위원은 페이스북에 글을 올려 “소명할 자신이 없으면 이 기회에 이 후보가 스스로 사퇴하는 것이 마땅하다”고 맞받았다.



박덕흠 공관위원장은 이날 브리핑에서 “최고위원 및 당직을 맡고 있는 경선 후보자는 당 공식 회의 등 공개석상에서 본인 선거에 대한 발언을 자제해주실 것을 강력히 요청한다”고 밝혔다.



이런 가운데 장 대표는 오는 14일부터 16일까지 미 공화당 출신 인사들이 이끄는 비영리단체 국제공화연구소의 초청으로 미국을 방문한다. 선거를 지휘해야 할 당대표가 지방선거를 두 달도 채 남기지 않은 시점에 방미하는 것을 두고 뒷말이 나온다.

