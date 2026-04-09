전남 농자재 수급 ‘안정적’…“불필요한 사재기는 자제를”

도 “무기질 비료 등 전년 수준 공급” 면세유 인상액 등은 국비 지원 건의

전남도가 “국제유가·환율 상승에도 농자재 수급은 비교적 안정적”이라며 사재기를 자제해달라고 당부하고 나섰다.



9일 전남도에 따르면 지난 2월28일 중동 사태 발발 이후 농업용 면세유 가격은 지난 2일 기준 유종별로 16.9~27.4% 상승했다. 농협 계통 무기질 비료 가격은 지난해보다 6.0~8.8% 올랐고, 농업용 필름은 나프타 원료 수급 부족 영향으로 30~40% 급등했다.



전남도가 지난 4~5일 장성 황룡농협과 여수 남해화학을 점검한 결과 3월 말 기준 밭작물용 멀칭 필름은 전년 대비 106~117.1% 보급됐고, 무기질 비료도 수요 대비 54.5% 초과 공급된 것으로 파악됐다.



도는 “유가 및 환율 상승에도 영농 준비에 큰 차질은 없는 것으로 보고 있다”고 설명했다.



농협중앙회는 이달부터 지역농협 발주 물량을 전년 월별 실수요 범위로 제한하고 있다. 남해화학은 브루나이 등으로 수입처를 다변화해 7월까지 비료를 안정적으로 공급할 계획이다. 전남도는 면세유 인상액 국비 지원, 무기질 비료 가격 안정 지원, 농업용 필름 원료 우선 배정 등을 정부에 건의했다.



다만 중동 상황 장기화로 가격 상승 우려가 커지면서 농업용 필름과 무기질 비료를 미리 확보하려는 선구매가 늘어 공급량 증가로 이어진 측면도 있는 것으로 분석됐다. 정원진 전남도 식량원예과장은 “무기질 비료와 농업용 필름은 전년 수준으로 공급하고 있는 만큼 농업인들도 필요한 물량만 구매하는 등 불필요한 사재기를 자제해야 한다”고 말했다.

