알리바바의 ‘100% 중국산’ 데이터센터

자체 칩 1만개 탑재해 구축 예정 중, 반도체·AI 독자 생태계 가속

중국 대표 빅테크 알리바바가 자체 개발한 인공지능(AI) 칩 1만개를 탑재한 데이터센터를 중국 내에 짓기로 했다. 중국이 반도체 기술자립과 독자적 AI 생태계 구축에 속도를 내고 있는 흐름의 연장선으로 풀이된다.



알리바바는 중국 국영통신사인 차이나텔레콤과 함께 중국 광둥성 샤오관에 AI 데이터센터를 짓는다고 발표했다고 CNBC 등이 8일(현지시간) 보도했다.



새 데이터센터에는 알리바바가 자체 설계한 AI 칩 ‘전우(Zhenwu)’ 1만개가 탑재되며, 향후 10만개 칩까지 설비를 확대할 예정이다. 알리바바의 자회사 T-헤드가 개발한 전우는 AI 학습 및 추론을 지원하며, 엔비디아의 중국용 저사양 칩 ‘H20’과 비슷한 성능을 갖춘 것으로 전해졌다.



알리바바클라우드 측은 데이터센터가 “완전히 국내산”으로 구성된다고 강조했다. 향후 신소재, 의료 등 다양한 산업 분야에서 활용될 예정이다.



이번 데이터센터는 미·중 기술패권 경쟁 속에 중국이 자체 AI 생태계 구축에 매달리는 행보의 일환이다.



지난달에는 화웨이의 AI 칩 ‘어센드 910c’로 구축한 컴퓨팅 클러스터가 광둥성 선전에서 가동을 시작했다. 지난해 알리바바는 향후 3년간 컴퓨팅 인프라에 최소 3800억위안(약 82조5000억원)을 투자한다고 발표했다.



미국의 강도 높은 수출 통제가 오히려 중국의 반도체·AI 인프라 자립을 부추기고 있다는 평가에 힘이 실리는 분위기다.



중국 당국은 엔비디아 등 미국 기업들로부터의 칩 구매를 차단하고, 국가 자금이 지원되는 데이터센터에 외국산 AI 칩 사용을 금지했다.



또한 중국 기업들은 AI 가속기에 필수적으로 들어가는 고대역폭메모리(HBM) 양산 채비도 본격화하고 있다. 중국 최대 메모리반도체 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 연말까지 상하이 공장에서 HBM 양산에 돌입하는 것을 목표로 하고 있다.

