서울 아파트값 상승폭 3주 만에 축소…비강남권 중저가도 주춤

강남 3구 7주째 약세…조정 흐름 매물 부족·이사철로 전셋값 상승

서울 아파트값 상승폭이 3주 만에 다시 축소됐다. 강남권 아파트는 두 달째 약세 흐름을 나타냈으며, 비강남권 중저가 지역의 아파트들도 상승세가 둔화하는 모습이다.



한국부동산원이 9일 발표한 4월 첫째주(6일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.1% 올라 전주(0.12%)보다 상승폭이 줄었다. 서울 아파트값은 앞서 2주 연속 상승폭이 확대됐다가 다시 축소 국면으로 돌아섰다. 전국 기준으로도 상승폭이 0.05%에서 0.04%로 작아졌다.



강남권에서는 조정 흐름이 이어졌다. 강남 3구(강남·서초·송파구)는 7주째 약세를 지속하고 있다. 강남구는 전주 -0.22%에서 이번주 -0.10%로 하락폭이 축소됐지만, 서초구는 -0.02%에서 -0.06%로 낙폭이 확대됐고 송파구도 -0.02%로 약세를 이어갔다. 같은 강남권 내에서도 조정 속도와 방향이 엇갈리는 모습이다.



서울 25개 자치구 가운데 상승폭이 확대된 지역은 성동·양천·동작·강동구 등 일부에 그쳤다. 앞서 3주 연속 하락했던 성동구는 이번주 0.04% 상승으로 전환된 반면, 마포구는 0.10%에서 0.08%로 상승폭이 줄었다. 용산구는 0.00%로 보합을 기록하며 상승 흐름이 멈췄다. 동작구(0.04→0.07%), 양천구(0.09→0.12%) 등 일부 지역에서는 상승폭이 확대됐다.



서울 외곽 지역과 중저가 단지 중심의 상승세는 이어졌지만, 전주 대비 상승폭은 대부분 축소됐다. 강서구(0.25%)가 가장 높은 상승률을 기록했지만 전주 대비 상승폭은 0.02%포인트 줄었다.



이 밖에 성북구(0.27→0.23%), 구로구(0.24→0.23%), 서대문구(0.27→0.22%) 등의 상승폭도 축소됐다. 최근 거래가 활발한 대표 지역인 노원구(0.18%)는 상승률이 0.06%포인트 낮아졌다.



전세시장은 상승 흐름을 이어갔다. 서울 전셋값은 0.16% 올라 전주(0.15%)보다 상승폭이 확대됐고, 전국 기준으로는 전주와 동일한 상승률(0.09%)이 이어졌다. 전세 매물 부족과 이사철 수요 증가로 학군지와 역세권을 중심으로 상승 거래가 이어진 영향으로 풀이된다.

