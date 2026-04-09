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포스코홀딩스, 아르헨 ‘리튬 염호’ 광권 인수

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포스코홀딩스가 아르헨티나 리튬 염호 광권 인수 작업을 마무리했다.

이로써 포스코홀딩스는 기존 보유 광권을 포함해 아르헨티나에서 총 1500만t의 염수리튬 자원을 확보하게 됐다.

포스코홀딩스는 9일 포스코아르헨티나 법인을 통해 캐나다 리튬사우스가 보유한 옴브레 무에르토 노스 염호 광권 100% 인수를 완료했다고 밝혔다.

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포스코홀딩스, 아르헨 ‘리튬 염호’ 광권 인수

입력 2026.04.09 21:04

수정 2026.04.09 21:06

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  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

960억원에 100% 인수 마무리

아르헨서 총 1500만t 리튬 확보

아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 전경. 포스코홀딩스 제공

아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 전경. 포스코홀딩스 제공

포스코홀딩스가 아르헨티나 리튬 염호 광권 인수 작업을 마무리했다. 이로써 포스코홀딩스는 기존 보유 광권을 포함해 아르헨티나에서 총 1500만t의 염수리튬 자원을 확보하게 됐다.

포스코홀딩스는 9일 포스코아르헨티나 법인을 통해 캐나다 리튬사우스가 보유한 옴브레 무에르토 노스 염호 광권 100% 인수를 완료했다고 밝혔다. 이는 지난해 11월 발표한 투자 계획을 마무리한 것으로, 인수 금액은 6500만달러(약 960억원)다.

옴브레 무에르토 노스 염호는 리튬 추정 매장량이 약 158만t에 달한다. 리튬 함량이 높고 불순물 함량은 낮아 질이 높은 자원으로 평가된다.

포스코홀딩스는 이번 인수로 기존 보유 광권을 포함해 아르헨티나에서 총 1500만t 수준의 염수리튬 자원을 확보하게 됐다고 밝혔다. 포스코홀딩스는 채굴 가능성과 수율을 고려하면 최소 300만t 이상의 리튬 생산이 가능하다고 설명했다. 전기차 약 7000만대를 생산할 수 있는 규모다.

포스코홀딩스는 “이번 염호 추가 확보로 기존 옴브레 무에르토 광권의 확장 효과를 높일 수 있다”며 “개발과 운영 효율 측면에서도 시너지를 거둘 것으로 기대한다”고 밝혔다.

현지 투자 환경 개선도 기대된다. 포스코홀딩스는 아르헨티나 정부의 투자 유치 제도인 ‘RIGI’의 연내 승인을 앞두고 있다. RIGI 승인이 나면 법인세 인하와 관세 면제, 외환 규제 완화 등 혜택을 받을 수 있다.

이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장은 인수 완료 서명식에서 “추가 확보한 리튬 자원을 바탕으로 세계 시장 대응력과 공급망 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.

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