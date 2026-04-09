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‘프로 데뷔 20주년 기념’ 류현진·배지현 부부, 2억원 기부

입력 2026.04.09 21:10

유소년 야구 육성·소아암 환아 지원

류현진·배지현씨 부부가 한국백혈병어린이재단에 기부금을 전달한 후 기념촬영을 하고 있다.류현진 재단 제공

류현진·배지현씨 부부가 한국백혈병어린이재단에 기부금을 전달한 후 기념촬영을 하고 있다.
류현진 재단 제공

프로야구 한화 투수 류현진과 전 아나운서 배지현 부부가 류현진의 프로 데뷔 20주년을 기념해 2억원을 기부했다.

류현진재단은 류현진·배지현 부부가 유소년 야구 육성과 소아암 환아 지원을 위해 1억원씩 총 2억원을 기부했다고 9일 밝혔다.

2006년 KBO리그 무대에 첫발을 내디딘 후 20년간 팬들에게 받은 사랑을 사회 환원으로 보답하겠다는 뜻을 담았다.

기부금 중 1억원은 부부가 꾸준히 후원해온 한국백혈병어린이재단에 전달돼 경제적 어려움을 겪는 소아암 및 희귀 난치 질환 환아들의 수술비와 치료비에 쓰일 예정이다.

나머지 1억원은 류현진재단을 통해 야구 장학생 장학금, 찾아가는 베이스볼 드림(야구용품 지원), 유소년 야구캠프 등 올해 재단이 역점을 두고 추진하는 유소년 야구 발전 사업의 재원으로 투입된다.

류현진은 재단을 통해 “프로 데뷔 20주년이라는 인생의 큰 이정표를 맞이하며 팬들께 받은 사랑을 조금이나마 나눌 수 있어 기쁘다”며 “유소년 선수들이 더 나은 환경에서 꿈을 키우고, 아픈 아이들이 하루빨리 건강을 되찾아 마음껏 뛰어놀 수 있기를 바란다”고 전했다.

함께 기부에 나선 배지현 전 아나운서 역시 “두 아이의 엄마가 되고 보니 아이들이 건강하게 자라는 것만큼 감사하고 소중한 일은 없다는 것을 매일 느낀다”며 “투병 중인 어린이와 그 가족들에게 저희 부부의 작은 정성이 희망이 되길 바란다”고 했다.

류현진은 지난해 유니폼 판매 수익금 약 1억4000만원 역시 유소년 야구 장학금 및 육성을 위해 내놓은 바 있다.

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