좁은 통로에 전선·배관 빽빽··· 울산 잠수함 화재 실종자 구조 난항

9일 HD현대중공업 울산조선소에서 발생한 해군 잠수함 ‘홍범도함’(1800t) 화재 현장에서 실종됐던 60대 노동자 구조작업이 난항이다. 잠수함 내부의 협소한 공간이 원인인데, 누전으로 인한 추가 화재 가능성까지 나오는 상황인 것으로 알려졌다.

소방 당국은 이날 오후 4시38분쯤 홍범도함 지하 공간에 쓰러져 있는 협력업체 노동자 A씨를 발견했다. A씨는 잠수함 1층 생활공간 아래 쪽 공간으로, 바닥부 출입구(해치)에서 약 1ｍ 떨어진 곳이다. A씨는 화재 당시 잠수함 청소 작업에 투입된 것으로 알려졌다.

A씨의 정확한 상태는 아직 확인되지 않았다. 소방 당국은 구조작업을 이어가고 있지만, 해당 공간으로의 진입로가 성인 한 명이 겨우 통과할 정도로 협소한 탓에 어려움을 겪고 있다. 여기에 내부에는 전선과 배관, 산소탱크 등 각종 설비가 빽빽하게 들어차 있어 사실상 구조 장비와 인력 진입이 막힌 상황이다.

구조 작업 중에 원인을 알 수 없는 연기가 발생해 작업이 일시적으로 중단되기도 한 것으로 알려졌다. 진화에 쓰인 물이 함내로 유입되면서 누전이나 추가 화재 가능성이 제기되기도 했던 것으로 전해졌다.

울산소방본부 관계자는 “내부 진입로가 협소한 탓에 구조가 쉽지 않은 상황”이라며 “속도를 내고 있지만, 다소 시간이 걸릴 가능성에 무게를 두고 있다”고 말했다.

화재가 난 시점은 이날 오후 1시 58분이다. 작업자 47명 중 A씨를 제외한 46명은 무사히 대피했다.

홍범도함은 길이 65.3ｍ, 폭 6.3ｍ로 HD현대중공업이 건조해 2018년 해군에 인도했다. 선체와 장비를 최적의 성능으로 유지하기 위한 정비작업 ‘창정비’ 중이었던 것으로 알려졌다.