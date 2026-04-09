[속보] “이란, 호르무즈 해협 통과 선박 하루 15척 이하로 제한”

미국과 2주간 휴전에 합의한 이란이 호르무즈 해협 통과 선박을 하루 15척 이하로 제한하기로 했다고 러시아 타스통신이 9일(현지시간) 보도했다.
앞서 미국 매체 월스트리트저널은 이란이 휴전 기간 해협 통과 선박을 하루 약 12척으로 제한하고 통행료를 부과하는 방안을 중재국들에 전달했다고 보도했다.
미·이란은 휴전 기간 호르무즈 해협을 개방하기로 했으나, 전날 이스라엘의 레바논 공습 이후 이란은 해협을 다시 봉쇄하겠다고 밝혔다.
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입력 2026.04.09 21:56
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미국과 2주간 휴전에 합의한 이란이 호르무즈 해협 통과 선박을 하루 15척 이하로 제한하기로 했다고 러시아 타스통신이 9일(현지시간) 보도했다.
앞서 미국 매체 월스트리트저널은 이란이 휴전 기간 해협 통과 선박을 하루 약 12척으로 제한하고 통행료를 부과하는 방안을 중재국들에 전달했다고 보도했다.
미·이란은 휴전 기간 호르무즈 해협을 개방하기로 했으나, 전날 이스라엘의 레바논 공습 이후 이란은 해협을 다시 봉쇄하겠다고 밝혔다.
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