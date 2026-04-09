이스라엘 공습에 레바논 ‘무기 국가 독점 선언’···헤즈볼라 반대

미국과 이란의 휴전 이후에도 이스라엘의 공격이 계속되자 레바논 정부가 모든 무기의 소지·운용 권한을 국가 기관으로 제한하는 조치를 발표했다.

9일(현지시간) AFP통신에 따르면 나와프 살람 레바논 총리는 이날 내각 회의 이후 “군과 보안군이 베이루트주 전역에서 국가 권한을 강화하고 무기를 합법적 국가 기관에만 두도록 하는 조치를 즉각 시행하라”고 밝혔다.

이번 조치는 미·이란의 2주 휴전 합의 다음날인 전날 이스라엘이 베이루트 등 레바논 100여곳을 폭격한 데 따른 것이다. 전날 공습으로 최소 203명이 숨지고 1000명 이상이 다쳤다. 레바논 정부군 대원 4명도 사망했다.

이스라엘은 레바논에 있는 친이란 무장단체 헤즈볼라와 무력 충돌을 이어오고 있다. 이란의 지원을 받는 ‘저항의 축’ 세력 중 하나인 헤즈볼라가 지난달 참전을 선언하고 이스라엘을 공격하자, 이스라엘도 보복 공세를 이어왔다. 레바논 정부는 지난달 헤즈볼라의 군사 활동을 금지했으나 충돌이 계속되자 무기 국가 독점령을 내린 것으로 보인다.

폴 모르코스 레바논 정보장관은 이날 회의에 참여한 헤즈볼라 측 장관 2명이 국가의 무기 독점을 반대했다고 밝혔다.