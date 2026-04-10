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본문 요약

김현지 청와대 제1부속실장에 대한 허위사실을 보도한 혐의를 받는 극우 성향 언론사 발행인에 대한 구속영장이 기각됐다.

더불어민주당 국민소통위원회는 지난해 10월 "한미일보는 김 실장을 향해 불륜, 혼외자 출산, 국고 남용, 간첩 의혹 등 근거 없는 허위 사실을 유포했다"며 한미일보와 허씨 등을 경찰에 고발했다.

한미일보는 익명의 제보자를 인용해 이재명 대통령과 김 실장이 불륜관계로 의심된다는 취지의 보도 등을 했다.

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‘김현지 부속실장 명예훼손’ 극우 매체 발행인 구속영장 기각

입력 2026.04.10 00:11

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김현지 제1부속실장이 지난 1월29일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. 청와대사진기자단

김현지 제1부속실장이 지난 1월29일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. 청와대사진기자단

김현지 청와대 제1부속실장에 대한 허위사실을 보도한 혐의를 받는 극우 성향 언론사 발행인에 대한 구속영장이 기각됐다.

서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 9일 정보통신망법상 명예훼손 혐의를 받는 한미일보 발행인 허모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 구속영장을 기각했다. 이 부장판사는 “수사진행 및 출석상황, 주거 및 사회적 유대관계 등에 비춰 증거 인멸 및 도망할 염려가 있다고 보기 어렵다”고 밝혔다.

더불어민주당 국민소통위원회는 지난해 10월 “한미일보는 김 실장을 향해 불륜, 혼외자 출산, 국고 남용, 간첩 의혹 등 근거 없는 허위 사실을 유포했다”며 한미일보와 허씨 등을 경찰에 고발했다. 한미일보는 익명의 제보자를 인용해 이재명 대통령과 김 실장이 불륜관계로 의심된다는 취지의 보도 등을 했다.

이에 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 2월 서울 마포구 한미일보 사무실과 허씨 등에 대해 압수수색을 진행하는 등 수사를 이어왔다.

한미일보는 허씨가 극우 성향 매체로 알려진 스카이데일리에서 퇴사한 뒤 창간한 매체다. 허씨는 지난해 7월 스카이데일리에서 2024년 12·3 불법계엄 때 계엄군이 선거연수원에서 중국인 간첩 99명을 체포했다고 허위보도한 혐의로 검찰에 넘겨지기도 했다.

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