‘명의 남자’에 중량급 한·조·송…‘미니 총선’ 된 6·3 재보궐

인천 계양을 등 5곳 선거 확정

의원직 사퇴 예상 지역도 4곳

‘친명’ 김남국·김남준 출마

각각 전해철·송영길과 경쟁

조국, 하남갑서 김용 만날 수도

6·3 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재보궐선거 지역이 10곳 이상으로 늘어나 ‘미니 총선’이 될 것으로 보인다. 대통령의 남자로 불리는 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석과 김남준 전 청와대 대변인 등의 공천 및 국회 입성 여부가 관전 포인트다. 선거에 한동훈 전 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표, 송영길 전 더불어민주당 대표 등 중량급 인사들의 정치적 진로가 달려 있다는 평가도 나온다.



9일 재보궐선거가 확정된 선거구는 5곳(인천 계양을, 충남 아산을, 경기 안산갑과 평택을, 전북 군산·김제·부안갑), 지방선거 출마에 따른 의원직 사퇴로 보궐선거 예정인 선거구는 4곳(부산 북갑, 인천 연수갑, 경기 하남갑, 울산 남갑)이다. 민주당에서 전북지사에 출마한 안호영(전북 완주·진안·무주)·이원택(전북 군산·김제·부안을) 의원, 제주지사에 출마한 위성곤(제주 서귀포)·문대림(제주 제주갑) 의원 등 향후 각 당의 공천 결과에 따라 재보선 지역은 10곳 이상으로 확대될 것이 유력하다.



원조 친이재명계 모임인 7인회 출신 김남국 민주당 대변인은 이날 국회에서 안산갑 출마를 선언했다. 조국 대표의 안산갑 출마설에 대해선 “실력으로 승부할 수밖에 없다”고 견제했다. 안산갑은 민주당 강세 지역으로 민주당 3선 의원 출신인 전해철 전 의원도 출마에 시동을 걸었다. 이재명 대통령 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장의 출마설도 꾸준히 나온다.



이 대통령의 국회의원 시절 지역구인 인천 계양을은 김남준 전 대변인과 5선 의원 출신 송영길 전 대표가 경쟁을 벌이는 상황이다. 국민의힘에선 김문수 전 고용노동부 장관, 원희룡 전 국토교통부 장관이 계양을 후보로 거론되는 것으로 전해졌다. 인천 연수갑은 박남춘 전 인천시장이 도전장을 던진 데다 보수세가 강한 지역이라 여당 내 공천 구도가 복잡해졌다.



민주당은 부산 북갑을 두고 하정우 AI수석 차출론을 연일 띄우고 있다. 해당 지역구 국민의힘 재선 의원 출신인 박민식 전 국가보훈부 장관과 국민의힘에서 제명당한 한동훈 전 대표까지 3파전 전망이 나온다. 충남 아산을은 강훈식 대통령비서실장이 내리 3선을 지낸 민주당 강세 지역이다. 전은수 청와대 대변인이 최근 부대변인에서 승진한 것이 아산을 출마를 위한 사전 작업 아니냐는 시각이 있다.



국민의힘은 보수세가 강한 경기 하남갑과 평택을, 울산 남갑 등의 탈환을 기대하고 있다. 추미애 민주당 의원이 경기지사 후보로 선출돼 보궐선거가 열릴 하남갑은 2024년 22대 총선에서 추 의원(50.58%)이 이용 전 국민의힘 의원(49.41%)을 약 1%포인트 차로 이긴 곳이다. 이 전 의원은 국민의힘 하남갑 당협위원장을 맡아 재도전을 준비해왔다. 조국 대표의 출마 가능성도 제기된다.



평택을은 이병진 민주당 의원이 당선무효형을 확정받아 재선거가 열린다. 유의동 전 의원이 출마를 선언했다. 김재연 진보당 상임대표와 황교안 전 국무총리도 출마해 격전지가 될 것으로 보인다.



울산 정치 1번지로 불리는 울산 남갑은 민주당이 총선에서 한 번도 승리하지 못한 지역이다. 울산 남갑을 비우고 울산시장 선거에 출마할 예정인 김상욱 민주당 의원은 원래 국민의힘 소속이었다가 당적을 옮겼다. 민주당 소속 김두관 전 경남지사의 등판 가능성이 울산 지역 언론 등에서 흘러나온다. 국민의힘에선 울산 남갑 당협위원장인 김태규 전 방송통신위원회 부위원장이 출사표를 던졌다.

