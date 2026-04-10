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트럼프 “이스라엘, 레바논 공격 자제할 것···이란과 종전 협상 ‘매우 낙관적’”

입력 2026.04.10 07:09

수정 2026.04.10 07:12

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미 NBC 방송 전화 인터뷰서 밝혀

네타냐후 애칭 부르며 “더 자제해야 한다고 생각”

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일 미국 워싱턴 백악관 제임스 S 브래디 브리핑실에서 기자회견을 하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일 미국 워싱턴 백악관 제임스 S 브래디 브리핑실에서 기자회견을 하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 11일(현지시간) 파키스탄에서 열리는 이란과의 종전 협상에 대해 “매우 낙관적”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 9일 진행한 미 NBC 방송과의 전화 인터뷰에서 “이란 지도자들은 언론에 하는 것보다 회담 자리에서는 훨씬 다르게 이야기한다. 그들은 훨씬 더 합리적”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “그들은 동의해야 할 모든 것들에 동의하고 있다. 기억하라, 그들은 정복당했다. 그들에게는 군대가 없다”며 “그들이 합의하지 않는다면 매우 고통스러울 것”이라고 했다.

미국과 이란은 극적으로 2주간의 휴전에 합의했으며 이 기간에 종전 협상을 벌이기로 했다. 첫 회담은 오는 11일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린다. 협상단 수석대표는 미국에서 J D 밴스 부통령이, 이란에서 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 각각 나선다.

이란은 휴전 이후에도 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라를 상대로 한 이스라엘의 공격이 지속하자 미국에 휴전 협정 위반이라면서 핵심 휴전 조건이던 호르무즈 해협의 선박 통행을 완전히 개방하지 않고 있다. 러시아 타스 통신은 이란의 고위 소식통을 인용해 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 당국의 승인과 특정 프로토콜 이행을 전제로 하루에 15척 이하로만 허용할 것이라고 보도하기도 했다.

트럼프 대통령은 이날 인터뷰에서 이스라엘이 레바논에서의 작전을 “축소하고 있다”고 밝혔다. 그는 전날 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화했다고 소개한 뒤 “비비(네타냐후 총리의 애칭)와 통화했고, 그는 그것(레바논 공격)을 자제할 것”이라며 “우리는 좀 더 자제해야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

네타냐후 총리는 이날 성명을 내고 헤즈볼라 무장해제 및 레바논 정부와의 평화적 관계 수립을 위해 레바논 정부와 직접 협상을 시작하겠다고 선언했다.

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