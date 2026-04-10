창간 80주년 경향신문

맞다, 우산!···오전까지 전국에 비, 토요일은 ‘맑음’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

어제부터 전국에 내린 비는 오전 전국 대부분 지역에서 그치겠다.

전날부터 이날 새벽까지 제주도에는 30~100㎜, 전남과 경남은 20~100㎜, 전국적으로는 5~40㎜의 비가 내린 것으로 관측됐다.

11일은 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 남부지방에는 구름이 많겠다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

맞다, 우산!···오전까지 전국에 비, 토요일은 ‘맑음’

입력 2026.04.10 07:23

수정 2026.04.10 07:28

펼치기/접기
  • 오경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

봄비가 내린 지난 9일 서울 성동구 서울숲에서 한 시민이 산책하고 있다. 문재원 기자

봄비가 내린 지난 9일 서울 성동구 서울숲에서 한 시민이 산책하고 있다. 문재원 기자

어제부터 전국에 내린 비는 오전 전국 대부분 지역에서 그치겠다. 토요일은 전국이 맑은 날씨를 보이고, 일요일에는 차차 흐려지겠다.

기상청은 10일 오전 저기압 영향으로 전국에 시간당 1㎜ 안팎의 비가 오전 사이 대부분 그치겠고 제주도를 제외한 전국 하늘이 차차 맑아지겠다고 예보했다. 경기 동부와 충북은 오후까지, 강원 내륙·산지는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다. 이날 오후까지는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 수 있다.

전날부터 이날 새벽까지 제주도에는 30~100㎜(산지 200㎜), 전남과 경남은 20~100㎜(전남 남해안 120㎜), 전국적으로는 5~40㎜의 비가 내린 것으로 관측됐다.

11일은 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 남부지방에는 구름이 많겠다. 제주도는 대체로 흐린 날씨를 보이겠다. 12일은 전국이 구름 많다가 오후부터 차차 흐려지겠다.

11일 아침 최저기온은 5~12도, 낮 최고기온은 16~23도로 예보됐다. 12일 아침 최저기온은 3~11도, 낮 최고기온은 19~24도로 전망된다.

12일 늦은 오후부터 제주도, 밤부터는 전남 남부를 중심으로 다시 비가 내리겠다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글