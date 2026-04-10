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박주민·전현희 “우리는 원팀, 민주당 승리 위해 뛸 것”···정원오 서울시장 후보 확정에 입장문

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본문 요약

더불어민주당 6·3 서울시장 본경선 후보였던 박주민·전현희 의원이 정원오 전 성동구청장의 최종 후보 확정에 대해 "민주당 승리를 위해 뛰겠다"고 밝혔다.

박 의원은 전날 정 전 구청장 후보 확정 발표 후 입장문에서 "정원오 후보님의 승리를 진심으로 축하드린다"며 "정 후보님을 중심으로 서울을 되찾는 싸움에 저 박주민도 온 힘을 다해 함께하겠다"고 밝혔다.

박 의원은 "오세훈 시장을 이기고 서울을 되찾는 것, 그것이 우리 모두의 과제"라며 "민주당이 서울의 주류임을 반드시 함께 증명해내겠다"고 밝혔다.

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박주민·전현희 “우리는 원팀, 민주당 승리 위해 뛸 것”···정원오 서울시장 후보 확정에 입장문

입력 2026.04.10 07:43

수정 2026.04.10 08:36

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  • 김한솔 기자

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전현희(왼쪽부터) 의원, 정원오 전 성동구청장, 박주민 의원이 지난 3일 서울 여의도 KBS 스튜디오에서 열린 서울시장 본경선 후보자 2차 합동토론회에서 기념 촬영하고 있다. 국회사진기자단

전현희(왼쪽부터) 의원, 정원오 전 성동구청장, 박주민 의원이 지난 3일 서울 여의도 KBS 스튜디오에서 열린 서울시장 본경선 후보자 2차 합동토론회에서 기념 촬영하고 있다. 국회사진기자단

더불어민주당 6·3 서울시장 본경선 후보였던 박주민·전현희 의원이 정원오 전 성동구청장의 최종 후보 확정에 대해 “민주당 승리를 위해 뛰겠다”고 밝혔다.

박 의원은 전날 정 전 구청장 후보 확정 발표 후 입장문에서 “정원오 후보님의 승리를 진심으로 축하드린다”며 “정 후보님을 중심으로 서울을 되찾는 싸움에 저 박주민도 온 힘을 다해 함께하겠다”고 밝혔다.

박 의원은 “오세훈 시장을 이기고 서울을 되찾는 것, 그것이 우리 모두의 과제”라며 “민주당이 서울의 주류임을 반드시 함께 증명해내겠다”고 밝혔다.

전 의원도 입장문에서 “우리는 원팀”이라며 “서울의 (지방선거) 승리로 내란을 완전히 청산하고 민주주의의 승리를 완성해야 한다”고 밝혔다.

전 의원은 “이재명 정부의 성공과 민주당의 승리를 위해 지금처럼 늘 선당후사의 마음으로 함께할 것”이라고 밝혔다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 전날 여의도 당사에서 열린 브리핑에서 7~9일 치러진 서울시장 본경선에서 정 전 구청장이 과반 이상을 득표해 결선 투표 없이 최종 후보로 선출됐다고 밝혔다.

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