멜라니아 “엡스타인이 트럼프 소개? 완전히 거짓”···생방송 긴급 성명에 백악관 ‘당혹’

엡스타인 공범에 이메일 답장 보낸 사실 드러나 멜라니아 “난 그들과 어떠한 관계 맺은 적 없다” 트럼프는 부인 긴급 성명 사전에 몰랐던 듯

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아가 9일(현지시간) 갑작스러운 성명 발표를 통해 죽은 성범죄자 제프리 엡스타인 및 공범 길레인 맥스웰과의 관련성을 부인했다.

멜라니아 여사는 이날 백악관에서 생방송으로 진행된 성명 발표를 통해 “나를 그 불명예스러운 제프리 엡스타인과 연관 짓는 거짓말은 오늘 끝내야 한다”고 말했다.

앞서 멜라니아 여사는 맥스웰에게 2002년 이메일을 보낸 사실이 드러났고, 조 바이든 전 미국 대통령의 차남 헌터는 엡스타인이 멜라니아를 트럼프 대통령에게 소개해줬다고 주장한 바 있다.

멜라니아 여사는 발표에서 “맥스웰에게 보낸 내 이메일 답장은 그저 캐주얼한 서신 교환에 불과하다. 그녀의 이메일에 대한 내 정중한 답장은 사소한 메모에 지나지 않는다”고 했다. 이어 “나는 엡스타인의 피해자가 아니다. 엡스타인이 나를 트럼프에게 소개해주지 않았다”며 “나는 내 남편을 1998년 뉴욕시의 한 파티에서 우연히 만났다”고 주장했다.

그는 “분명히 말하자면 나는 엡스타인이나 그의 공범인 맥스웰과 어떠한 관계를 맺은 적이 없다”며 “내가 엡스타인을 처음 마주친 건 2000년 도널드와 함께 참석한 한 행사에서였다. 그 이전엔 나는 엡스타인을 만난 적이 없으며 그의 범죄 행위도 전혀 알지 못했다”고 했다.

멜라니아 여사는 또한 “엡스타인과 나에 관한 수많은 가짜 사진 및 진술이 수년간 소셜미디어에 유포됐다. 이러한 사진과 이야기는 완전히 거짓”이라며 엡스타인 관련 법원 문서, 증언록, 피해자 진술서, 연방수사국 조사 기록 등에 자신의 이름이 나온 적이 없다고 밝혔다.

그러면서 “재정적 이득과 정치적 입지 상승을 위해 내 명예를 훼손하려는 악의적이고 정치적 동기를 지닌 개인과 단체들의 거짓 비방은 중단돼야 한다”고 촉구했다.

멜라니아 여사는 의회를 향해선 “엡스타인에게 피해를 본 여성들을 위해, 생존자를 중심으로 한 공개 청문회를 열 것을 요구한다”고 했다.

트럼프 대통령은 미 MS나우 방송과의 전화 인터뷰에서 자신이 멜라니아 여사의 성명에 대해 사전에 몰랐으며, “그녀는 (엡스타인을) 몰랐다”고 말했다고 이 방송이 보도했다.

MS나우는 또한 멜라니아 여사가 이날 성명 발표를 하게 된 추동력이 불분명하다고 평가했으며, 익명의 백악관 대외홍보 당국자를 인용해 많은 백악관 직원들이 영부인의 발언에 당황해했다고 전했다.

AP 통신은 멜라니아 여사의 이날 발표가 “갑작스러운 메시지”라며 “백악관은 물론 워싱턴 정가를 놀라게 했다”면서 “트럼프 대통령과 그의 행정부가 수 주 동안 이목을 독차지했던 엡스타인 논란을 드디어 넘어서는 데 성공한 듯 보였던 바로 그 시점에 나왔다”고 짚었다.