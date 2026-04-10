창간 80주년 경향신문

김경수 “전재수·김상욱과 부·울·경 메가시티 즉각 복원 선언”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당 6·3 지방선거 경남지사 후보인 김경수 전 대통령 직속 지방시대위원회 위원장은 10일 "전재수, 김상욱 후보와 함께 봉하마을에서 부산·울산·경남 메가시티 즉각 복원 선언을 할 것"이라고 밝혔다.

김 전 위원장은 "해양수도, 그리고 부·울·경 메가시티 즉각 복원이 세 후보가 함께 추진해 나갈 핵심 어젠다"라고 말했다.

김 전 위원장은 박완수 현 경남지사에 대해 "부·울·경 메가시티는 반드시 해야 했다고 보는데, 박 지사님이 취임하자마자 바로 해체해버렸다"며 "그 시기, 그 기회를 놓친 게 지금 경남이 어려워진 원인 중 하나가 아닌가 하는 아쉬움이 있다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김경수 “전재수·김상욱과 부·울·경 메가시티 즉각 복원 선언”

입력 2026.04.10 08:28

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김경수 전 지방시대위원장. 한수빈 기자

김경수 전 지방시대위원장. 한수빈 기자

더불어민주당 6·3 지방선거 경남지사 후보인 김경수 전 대통령 직속 지방시대위원회 위원장은 10일 “전재수(부산시장 후보), 김상욱 후보(울산시장 후보)와 함께 봉하마을에서 부산·울산·경남 메가시티 즉각 복원 선언을 할 것”이라고 밝혔다.

김 전 위원장은 이날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰에서 ‘부·울·경 메가시티든 행정통합이든 연합공약을 낼 의사가 되고 있느냐’는 질문에 “이미 전 후보, 김 후보하고는 다 협의를 했다”며 이같이 말했다.

김 전 위원장은 “해양수도, 그리고 부·울·경 메가시티 즉각 복원이 세 후보가 함께 추진해 나갈 핵심 어젠다”라고 말했다.

김 전 위원장은 박완수 현 경남지사에 대해 “부·울·경 메가시티는 반드시 해야 했다고 보는데, 박 지사님이 취임하자마자 바로 해체해버렸다”며 “그 시기, 그 기회를 놓친 게 지금 경남이 어려워진 원인 중 하나가 아닌가 하는 아쉬움이 있다”고 말했다.

김 전 위원장은 “부·울·경 메가시티는 부·울·경이 연합해서 공동의 사업을 해나가자는 것인데 (박 지사는) 그게 좀 번거롭다고 느끼신 것 같다”며 “전임 지사의 성과 지우기라는 정치적 이유도 있지 않았을까 라는 게 그 당시 지역 언론 평”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글