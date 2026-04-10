부산서 40대 남성 흉기에 찔려 숨진 채 발견···아내 범행 후 투신 추정

최근 혼인신고···경찰, 경위 파악 중

10일 오전 2시 22분쯤 부산 기장군의 한 아파트에서 40대 남성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다.

이 남성은 최근 혼인신고를 한 40대 여성이 살해한 것으로 추정된다. 이 여성은 범행 이후 투신해 사망했다.

경찰은 자세한 사건 경위를 파악 중이다.