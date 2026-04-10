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구윤철 “한국 선박 조속한 호르무즈 통항 위해 긴밀히 소통”

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본문 요약

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 10일 "우리나라 선박의 호르무즈 해협 통항이 조속히 이뤄질 수 있도록 선사 및 관련국들과 긴밀히 소통하겠다"고 밝혔다.

구윤철 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 '비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의'에서 중동전쟁 관련 대응상황을 점검하면서 이같이 밝혔다.

구 부총리는 중동전쟁으로 인한 공급망 리스크와 관련해 "석유화학 기초유분 7개 품목을 지난 8일 공급망안정화기본법상 위기품목으로 지정했고, 보건의료·생활필수품에 대해 나프타 등 원료를 최우선 공급하고 있다"며 "공급망 핫라인을 통해 현장의 애로해소도 밀착 지원하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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구윤철 “한국 선박 조속한 호르무즈 통항 위해 긴밀히 소통”

입력 2026.04.10 09:14

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 정부서울청사에서 주재한 ‘비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의’에서 발언하고 있다. 재정경제부 제공

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 정부서울청사에서 주재한 ‘비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의’에서 발언하고 있다. 재정경제부 제공

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 10일 “우리나라 선박의 호르무즈 해협 통항이 조속히 이뤄질 수 있도록 선사 및 관련국들과 긴밀히 소통하겠다”고 밝혔다.

구윤철 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 ‘비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의’에서 중동전쟁 관련 대응상황을 점검하면서 이같이 밝혔다.

구 부총리는 중동전쟁으로 인한 공급망 리스크와 관련해 “석유화학 기초유분 7개 품목을 지난 8일 공급망안정화기본법상 위기품목으로 지정했고, 보건의료·생활필수품에 대해 나프타 등 원료를 최우선 공급하고 있다”며 “공급망 핫라인을 통해 현장의 애로해소도 밀착 지원하겠다”고 말했다.

구 부총리는 한국 경제 상황을 두고 “중동전쟁의 영향 속에서도 우리경제는 비교적 굳건한 펀더멘털을 유지하고 있다”고 평가했다.

그는 “미국과 이란 간 휴전 합의로 국제 유가와 금융 시장이 다소 진정되는 등 중동전쟁도 중대한 분수령을 맞이했다”며 “그러나 아직까지는 향후 협상 과정에 대한 불확실성이 큰 가운데 공급망 충격과 그 영향은 여전히 진행 중”이라고 했다.

구 부총리는 “천둥이 멈췄지만, 아직 먹구름은 가득한 상황이라고 해야할 것 같다”며 “정부는 긴장의 끈을 놓지 않고 핵심품목의 수급, 가격동향과 산업별 영향을 면밀히 점검하면서 공급망 불안에 대한 기업 애로를 신속히 해결하겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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