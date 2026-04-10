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이 대통령, 이스라엘군 아동 고문 주장 영상에 “위안부 강제·유태인 학살 다를 바 없다”

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본문 요약

이재명 대통령은 10일 이스라엘 방위군이 팔레스타인 아동을 고문 뒤 유기했다는 내용의 영상을 공유하며 "우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 말했다.

다만 일부 누리꾼은 해당 영상이 2024년 9월 팔레스타인 서안지구 카바티야에서 발생한 이스라엘 방위군 급습 당시 영상이라며, 아동 살인이나 고문과는 무관한 시신 처리 장면이라고 설명했다.

영국 BBC 뉴스는 2024년 9월21일 해당 영상과 관련한 소식을 전하며 "이스라엘 방위군이 점령지인 서안지구에서 진행된 공습 작전 중 사망한 팔레스타인인 3명의 시신을 옥상에서 던지는 장면이 촬영된 사건에 대해 조사에 착수했다"고 보도했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 이스라엘군 아동 고문 주장 영상에 “위안부 강제·유태인 학살 다를 바 없다”

입력 2026.04.10 09:18

수정 2026.04.10 09:43

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  • 이유진 기자

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이재명 대통령은 10일 이스라엘 방위군이 팔레스타인 아동을 고문 뒤 유기했다는 내용의 영상을 공유하며 “우리가 문제삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 말했다. 이 대통령 엑스 갈무리

이재명 대통령은 10일 이스라엘 방위군이 팔레스타인 아동을 고문 뒤 유기했다는 내용의 영상을 공유하며 “우리가 문제삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 말했다. 이 대통령 엑스 갈무리

이재명 대통령은 10일 이스라엘 방위군이 팔레스타인 아동을 고문 뒤 유기했다는 내용의 영상을 공유하며 “우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 엑스에 ‘Jvnior’ 계정이 올린 영상을 공유하며 이같이 적었다. Jvnior는 가자지구의 현장 상황을 전달하며 국제적 관심을 촉구하는 팔레스타인 출신의 콘텐츠 크리에이터로 약 15만2000명의 팔로워를 보유하고 있다.

Jvnior가 올린 영상에는 무장한 군인 3명이 바닥에 쓰러진 사람을 건물 옥상에서 밀어 아래로 떨어트리는 장면이 담겼다. Jvnior는 “실시간 영상: IDF(이스라엘 방위군) 병사들이 팔레스타인 아이를 고문한 후 지붕에 던져버렸다. 그들은 스스로를 가장 도덕적인 군대라고 부른다”고 적었다.

이에 이 대통령은 “이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다”며 “우리가 문제삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 적었다.

이 대통령의 게시글에는 “인간이 잔인하다” “인권을 위해선 국제 정치적 문제로 침묵하지 말아야 한다” 등의 댓글이 달렸다.

다만 일부 누리꾼은 해당 영상이 2024년 9월 팔레스타인 서안지구 카바티야에서 발생한 이스라엘 방위군 급습 당시 영상이라며, 이번 중동 전쟁 발발 이전이라고 주장했다.

영국 BBC 뉴스는 2024년 9월21일 해당 영상과 관련한 소식을 전하며 “이스라엘 방위군(IDF)이 점령지인 서안지구에서 진행된 공습 작전 중 사망한 팔레스타인인 3명의 시신을 옥상에서 던지는 장면이 촬영된 사건에 대해 조사에 착수했다”고 보도했다. 아동 살해나 아동 고문은 언급되지 않았다.

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