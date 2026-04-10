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‘끼임 사망 사고’ 삼립 시화공장서 또···노동자 2명 손가락 절단

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본문 요약

경기 시흥시 삼립 시화공장에서 노동자 2명의 손가락이 절단되는 사고가 났다.

10일 경찰에 따르면 이날 오전 12시 19분쯤 경기 시흥시 소재 삼립 시화공장에서 일하고 있던 노동장 2명의 손가락이 절단되는 사고가 났다.

사고는 햄버거 제조 공정의 컨베이어 센서 교체 작업 중 일어난 것으로 전해졌다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘끼임 사망 사고’ 삼립 시화공장서 또···노동자 2명 손가락 절단

입력 2026.04.10 09:27

경찰 마크

경찰 마크

경기 시흥시 삼립 시화공장에서 노동자 2명의 손가락이 절단되는 사고가 났다.

10일 경찰에 따르면 이날 오전 12시 19분쯤 경기 시흥시 소재 삼립 시화공장에서 일하고 있던 노동장 2명의 손가락이 절단되는 사고가 났다.

사고는 햄버거 제조 공정의 컨베이어 센서 교체 작업 중 일어난 것으로 전해졌다. 마무리 단계에서 갑자기 컨베이어 벨트가 작동됐고, 작업 중이던 A씨의 손가락이 끼어 절단됐다. 이를 막으려던 동료 B씨도 손가락이 끼이면서 절단됐다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 부상자들을 병원으로 이송했으며, 경찰과 고용노동부에 통보했다. 경찰은 현장에 출동해 CCTV를 확인하고, 안전교육자료 등 수사에 필요한 자료를 확보했다.

경찰은 현장 자료 등을 토대로 사고 예방 의무 등을 게을리한 정황이 나오면, 책임자를 업무상과실치상 혐의로 입건할 방침이다.

앞서 해당 공장에서는 지난해 5월 50대 노동자가 끼임 사고로 숨졌다. 지난 2월에는 대형 화재가 발생해 근로자 3명이 연기를 들이마셔 다치고, 500여 명이 대피하기도 했다.

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