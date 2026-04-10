트럼프, ‘동유럽 트럼프’ 헝가리 총리에 공개적 지지 표명···“헝가리 국민들, 투표하라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 헝가리 총선에서 빅토르 오르반 총리에 대한 지지를 촉구했다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) SNS 트루스소셜에 “헝가리 국민은 투표소에 나가 오르반 총리에게 투표하라”며 “그는 위대한 헝가리 국민을 결코 실망시키지 않을 것이며 나는 그와 끝까지 함께 할 것”이라고 밝혔다. 이어 “그는 진정한 친구이자 투사이며 승리자”라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “헝가리의 존경받는 오르반 총리는 놀라운 성과를 거둔 검증된 실적을 바탕으로, 진정하고 강인하고 유능한 지도자”라며 “그는 내가 미국을 위해 그러하듯 조국과 국민을 위해 헌신한다”고 썼다. 이어 “오르반 총리는 헝가리를 보호하고, 경제를 성장시키며, 일자리를 창출하고, 무역을 촉진하고, 불법 이민을 막으며 법과 질서를 확립하기 위해 열심히 노력하고 있다”고 했다.

그러면서 “헝가리와 미국의 관계는 오르반 총리의 큰 공로 덕분에 나의 행정부 하에서 협력과 놀라운 성과라는 새로운 차원에 도달했다”며 “그와 계속해서 긴밀히 협력하기를 기대한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 지난 7일 J D 밴스 미국 부통령을 헝가리에 보내 오르반 총리의 선거 유세를 지원하도록 했다.

헝가리는 오는 12일 총선을 치른다. ‘동유럽의 트럼프’로 불리는 오르반 총리는 2010년 이후 장기 집권해왔지만 여론조사에서 열세를 보이고 있다.