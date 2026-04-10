한은 기준금리 연 2.50% 7연속 동결, 물가상승률은 전망치 상회 전망

한국은행 금융통화위원회(금통위)가 10일 연 2.50%인 기준금리를 유지하기로 결정했다. 7연속 동결 결정이다. 금융통화위원 7명이 만장일치로 금리동결에 찬성했다.

앞서 금통위는 지난해 5월 기준금리를 연 2.75%에서 2.50%로 내린 이후 수도권 집값, 환율 등을 고려해 여섯 차례 연속 기준금리를 동결했다. 한국과 미국의 금리차도 1.25%포인트로 유지됐다.

금통위는 통화정책방향 의결문에서 “중동 전쟁으로 물가의 상방압력 및 성장의 하방압력이 함께 증대되고 금융·외환시장 변동성이 크게 확대된 상황에서 향후 중동사태 관련 불확실성이 높은 만큼, 현재의 기준금리 수준을 유지하면서 사태의 추이와 파급영향을 좀 더 점검해 나가는 것이 적절하다고 판단했다”고 밝혔다.

다만, 금통위는 향후 물가 상승률이 전망치보다 높아질 수 있을 것으로 전망했다. 금통위는 의결문에서 “물가상승률은 국제유가 상승의 영향으로 상방압력이 크게 확대되겠지만 정부의 물가안정 대책이 이를 일부 완화하면서 2%대 중후반 수준으로 높아질 것으로 보인다”며 “금년 소비자물가 상승률은 지난 2월 전망치(2.2%)를 상당폭 상회할 것으로, 근원물가 상승률도 당초 전망(2.1%)보다 다소 높아질 것으로 예상된다”고 밝혔다.