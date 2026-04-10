‘늑구’는 어디에···대전 오월드 늑대 탈출 사흘째, 당국 보문산 일대 수색 중

수색당국, 열화상 드론 등 15대 장비 투입 허위 제보 다수···“전문가 검증 거쳐야”

대전 오월드 동물원을 탈출한 늑대 ‘늑구’에 대한 수색이 사흘째 이어지고 있지만, 뚜렷한 단서를 찾지 못한 채 난항을 겪고 있다.

소방·경찰 등 수색당국은 10일 열화상 드론 9대를 포함해 총 15대의 장비를 투입하고 소방·경찰·군·전문가 등 인력을 동원해 보문산 일대를 구역별로 나눠 집중 수색을 벌이고 있다. 경찰은 치유의숲과 무수동 등 인근 지역에 약 70명을 배치했다.

다만 사실 확인이 되지 않은 제보가 다수 접수되면서 수의사와 전문가의 검증을 거친 뒤에야 출동해야 하는 등 대응에도 신중을 기하고 있다. 현재까지 접수된 허위·오인 신고는 100건을 넘는 것으로 알려졌다.

늑구는 마지막 식사 이후 사흘째 먹이를 섭취하지 못한 상태로, 당국은 많이 놀라고 지친 상태에서 활동 범위가 크지 않을 가능성에 무게를 두고 있다. 이에 따라 오월드 주변에는 음식물을 넣은 유인 장치 5개를 설치하고 함께 지내던 늑대의 울음소리를 확성기로 송출하는 등 포획 유도 작전도 병행하고 있다.

앞서 전날 오전 1시30분쯤 오월드 인근에서 열화상 카메라에 늑구로 추정되는 개체가 포착됐으나, 포획에는 실패했다. 이후 추가적인 흔적은 확인되지 않고 있다.

충북 청주 등 타지역 목격담도 이어졌다. 전날 오후 6시50분쯤 “청주 현도면 시목리에서 늑대를 봤다”는 신고가 접수돼 수색이 진행됐지만, 실제 발견으로 이어지지는 않았다. 해당 지역은 오월드에서 약 23㎞ 떨어진 곳이다.