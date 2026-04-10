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압수한 코인 잇단 유출·분실에···정부, 780억 가상자산 관리시스템 뒤늦게 도입

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본문 요약

정부가 검찰·경찰·국세청 등이 압수해 보관 중인 780억원 규모의 가상자산 유출 사고를 막기 위한 구체적인 시스템을 마련했다.

정부는 '취득 → 보관 → 관리·점검 → 사고대응'으로 이어지는 체계적인 가상자산 관리 시스템을 마련했다.

먼저 개인 지갑 등에 보관 중인 가상자산은 압수·압류하는 즉시 기관 명의의 지갑에 전송해 유출 사고를 차단한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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압수한 코인 잇단 유출·분실에···정부, 780억 가상자산 관리시스템 뒤늦게 도입

입력 2026.04.10 10:09

수정 2026.04.10 10:42

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비트코인을 빼돌려 경찰에 검거된 일당이 범행에 사용한 콜드월렛. 서울경찰청 제공

비트코인을 빼돌려 경찰에 검거된 일당이 범행에 사용한 콜드월렛. 서울경찰청 제공

정부가 검찰·경찰·국세청 등이 압수해 보관 중인 780억원 규모의 가상자산 유출 사고를 막기 위한 구체적인 시스템을 마련했다. 이들 기관에서 최근 압수해놓은 가상자산이 유출되는 사고가 잇따르자 뒤늦게 대책 마련에 나선 것이다.

정부는 10일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 ‘비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의’에서 ‘공공분야 가상자산 보유·관리체계 개선방안’을 의결했다.

현재 검찰, 경찰, 국세청, 관세청 등 사정기관에서 압류·압수 중인 가상자산은 780억원 규모다. 기관별로 보면 국세청이 521억원으로 압수 재산 규모가 가장 많았다. 이어 검찰청(234억원), 경찰청(22억원), 관세청(3억원) 순이다. 공공기관은 3억6000만원어치 가상자산을 기부금으로 받았다. 서울대병원과 적십자사가 각각 2억원, 1억6000만원을 기부받았다.

정부는 ‘취득 → 보관 → 관리·점검 → 사고대응’으로 이어지는 체계적인 가상자산 관리 시스템을 마련했다. 먼저 개인 지갑 등에 보관 중인 가상자산은 압수·압류하는 즉시 기관 명의의 지갑에 전송해 유출 사고를 차단한다. 기관 지갑은 인터넷 연결이 차단된 ‘콜드월렛’에만 개설한다. 기관 지갑을 만들 때 발급되는 개인 암호키나 복구구문(니모닉 코드·지갑 분실 시 복구에 필요한 정보) 등 중요한 정보는 반드시 2인 이상이 나눠 관리하도록 의무화한다.

기관이 보유한 가상자산 지갑에는 금고·도어락·CCTV 등 물리적 통제장치를 설치한다. 출입 내역과 보안 사고 발생 여부도 주기적으로 점검하고 보고해야 한다.

유출 사고가 일어나면 신규 지갑을 만들어 남은 자산을 옮기는 등 즉각 비상조치에 나선다. 피해 규모가 일정 기준 이상이거나 외부 해킹이 확인되면, 국가정보원과 경찰청, 한국인터넷진흥원(KISA)에 즉시 통보하고 재정경제부와 행정안전부에 보고해야 한다. 담당자가 가이드라인을 위반했을 경우 징계한다.

가상자산 취급 인력도 보강한다. 기관별로 보유 중인 가상자산의 관리를 전담하는 조직을 신설하고 인력도 배치한다.

국민의 가상자산 보유액이 늘면서 사정기관이 압수한 가상자산도 급증하는 추세다. 가상자산 강제징수액은 2022년 6억원에서 지난해 639억원으로 3년 만에 100배 넘게 뛰었다.

그러나 기관의 관리 소홀로 유출 사고가 잇따랐다. 국세청은 지난 2월 가상자산 복구구문을 언론 보도자료에 유출하면서 압수한 가상자산을 잃었다. 같은 달 강남경찰서는 압류 후 이동식저장장치(USB)에 보관하던 21억원 상당의 비트코인 22개가 외부로 유출된 사실을 뒤늦게 파악했다. 지난해 8월 광주지검은 업무 인수인계 중 피싱사이트 접속으로 300억원 규모의 비트코인 320개를 분실했다가 되찾았다.

각 기관의 가상자산 관리 매뉴얼이 미비했다는 지적도 나온다. 재경부는 “대부분 기관에서 내부 관리 규정·지침이 없거나 구체성이 부족했다”고 지적했다.

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