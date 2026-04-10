이 대통령, 13일 폴란드 총리와 정상회담…중동전쟁 상황 등 논의

이재명 대통령이 오는 13일 도날드 투스크 폴란드 총리와 정상회담을 한다. 폴란드는 유럽연합(EU) 및 북대서양조약기구(NATO)의 핵심 회원국인 만큼 최근 중동 전쟁 상황과 관련한 논의도 심도 있게 이뤄질 전망이다.

이 대통령의 초청으로 투스크 총리가 12~13일 공식 방한한다고 강유정 청와대 수석대변인이 10일 서면 브리핑을 통해 밝혔다. 이번 방한은 폴란드 총리의 27년 만의 방문이고, 투스크 총리 취임 이후 첫 비유럽 국가 방문이다.

양 정상은 13일 정상회담, 공동언론발표, 공식 오찬 등의 일정을 소화한다. 회담에서는 다양한 분야에서 양국 간 전략적 파트너십을 강화하는 방안을 폭넓게 협의할 예정이다. 이 대통령과 투스크 총리는 지난해 9월 정상 통화를 통해 대화를 나눈 바 있다.

폴란드는 세계 경제 20위권의 국가로 중부 유럽의 경제 강국이자 유럽 시장 진출의 핵심 거점국이다. 서유럽과 동유럽을 잇는 전략적 위치와 우수한 투자 환경을 바탕으로 유럽 내 주요 생산 허브로 부상했으며, 첨단기술 분야 등 미래산업의 전략적 거점으로 주목받고 있다.

특히 폴란드는 현대로템과 대규모 K2 전차 수출 계약을 체결한 국가인 만큼, 양국의 호혜적인 방산 협력 확대도 논의될 가능성이 있다. 폴란드에는 전기차 배터리와 부품·소재 등을 생산하는 한국 기업 400여 개가 진출해 있으며, 양국 국민 간 상호 방문은 연간 10만명에 달한다.

강 수석대변인은 “최근 중동 전쟁 상황을 비롯해 주요 정세 및 글로벌 이슈 대응 방안에 대해서도 심도 있게 논의할 예정”이라며 “이번 방한은 1989년 수교 이래 꾸준히 성장해 온 양국 관계를 더욱 미래지향적이고 전략적으로 발전시켜 나가기 위한 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다”고 말했다.