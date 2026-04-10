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[속보] 고유가 피해지원금 ‘잘했다’ 52%···이 대통령 지지율 67% 최고치 유지

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본문 요약

이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사와 동일한 최고치 67%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사 결과가 10일 나왔다.

한국갤럽이 지난 7~9일 전국 만18세 이상 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개한 여론조사에서 이 대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가는 67%로 나타났다.

이는 지난주 직전 조사에서 기록한 최고치 67%를 유지한 수치다.

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[속보] 고유가 피해지원금 ‘잘했다’ 52%···이 대통령 지지율 67% 최고치 유지

입력 2026.04.10 10:14

수정 2026.04.10 10:19

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  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 지난 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사와 동일한 최고치 67%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사 결과가 10일 나왔다.

한국갤럽이 지난 7~9일 전국 만18세 이상 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개한 여론조사에서 이 대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가는 67%로 나타났다. 이는 지난주 직전 조사에서 기록한 최고치 67%를 유지한 수치다. 이 대통령의 직무 수행에 대한 부정 평가는 24%로 나타났다. 의견 유보는 10%다.

직무 수행 긍정 평가 이유로는 경제·민생(19%), 외교(12%), 전반적으로 잘한다(11%), 직무 능력·유능함(10%), 소통(7%), 서민 정책·복지(6%), 부동산 정책, 추진력·실행력·속도감(이상 각 4%)이 꼽혔다. 부정 평가 이유에는 경제·민생·고환율(16%), 과도한 복지·민생지원금(14%), 전반적으로 잘못한다(8%), 부동산 정책(7%) 등이 꼽혔다.

정당 지지율은 민주당 48%, 국민의힘 20%, 진보당 이외 정당 및 단체 각각 1%, 지지하는 정당 없는 무당층 25%로 집계됐다.

한국갤럽은 “지난주와 이번 주 민주당 지지도 48%는 현 정부 출범 후 최고치”라며 “국민의힘은 2월 초 25%에서 지난주 18%(현 정부 출범 후 최저치)까지 이어진 하락세에서 벗어났다”고 설명했다.

최근 정부가 중동 전쟁으로 인한 고유가·고물가 대응책으로 소득 하위 70% 이하 국민에게 지급하기로 한 피해지원금에 대해선 응답자의 52%가 ‘잘된 일’이라고 했고, 38%는 ‘잘못된 일’이라고 했다. 10%는 의견을 유보했다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 36.0%, 응답률은 15.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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