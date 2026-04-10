석유 최고가 동결에 기름값 상승세 일단 둔화···다음주 2000원 넘길 가능성

10원씩 오르던 전국 평균 판매가 전날보다 ℓ당 2~3원가량 올라

정부가 휘발유·경유 등 3차 석유 제품의 최고가격을 2차 때와 같은 수준으로 유지하면서 주유소 판매가 상승세가 다소 둔화한 것으로 나타났다. 그러나 상승세가 이어진다면 다음주 전국 주유소 평균 판매가가 ℓ당 2000원이 넘을 수 있다는 전망이 나온다.

3차 석유 제품 최고가격제가 시행된 첫날인 10일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷 자료를 보면, 이날 오전 10시 기준 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 전날보다 2.57원 오른 1987.53원으로 집계됐다. 서울 평균 판매가는 전날보다 1.51원 오른 2023.1원이었다.

전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 이달 들어 중동전쟁 휴전 소식이 전해진 지난 8일까지 매일 10원가량씩 올랐다. 지난 1일 1909.78원에서 8일 1977.77원으로 하루 평균 9.7원 오른 것이다.

그러다 지난 8일 휴전 소식이 전해지며 국제 유가가 급락했고, 정부는 전날 3차 석유 제품 최고가격을 2주 전 2차 석유 최고가격(ℓ당 휘발유 1934원·경유 1923원·등유 1530원)으로 유지한다고 발표했다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 전날 “휴전 상황이 되면서 국제유가와 상품 가격이 많이 내려갔다”며 “(ℓ당 210원씩 올린 2차 석유 최고가격제 이후) 2주간의 국제유가 평균가가 있지만 갑작스럽게 (휴전이라는) 변수가 발생해 고려하지 않을 수가 없었다”고 말했다.

매일 10원가량 오르던 경유도 휘발유와 같은 수준으로 상승세가 둔화했다. 같은 시간 전국 주유소 경유 평균 판매가는 전날보다 2.88원 오른 1980.68원이었다. 서울 주유소 경유 평균 판매가는 전날보다 2.79원 오른 2008.35원이었다.

에너지 업계에서는 국제 유가 하락, 최고가격 동결로 상승세가 둔화하긴 했지만, 내림세로 전환되지는 않을 것으로 보고 있다. 앞서 휘발유 서울 평균 판매가는 지난 7일 ℓ당 2000원을 넘어선 가운데 전국 평균 판매가도 다음주쯤 2000원을 넘어설 것으로 전망된다.

업계 관계자는 “정부가 최고가격을 동결했지만 1차 때 공급받은 주유소 재고 물량이 소진되고 있어 주유소 중간이윤을 고려하면 상승세는 이어질 것”이라며 “지금 추세라면 다음주에는 휘발유 전국 평균 판매가도 ℓ당 2000원을 넘을 것”이라고 말했다.