벚꽃 떨어지면 다음은 ‘이 꽃’···전주 1.3㎞ 철길, 하얀 꽃길로 열린다

전주시, 25일부터 ‘이팝나무 축제’ 개최···산단 가로지르는 북전주선 철길 한시 개방

회색 공장 담벼락 사이를 가로지르는 낡은 철길 위로 쌀밥을 닮은 ‘하얀 꽃비’가 내려앉는다. 화물열차만 오가던 폐쇄 구간이 1년에 닷새, 시민에게 열리는 ‘꽃터널’로 바뀐다.

전북 전주시는 25~26일과 5월 1~3일, 팔복예술공장 일원에서 ‘2026 전주이팝나무 축제’를 연다고 10일 밝혔다. 3회째를 맞은 행사로 산업단지 내부 철길을 개화 시기에 맞춰 한시 개방하는 것이 골자다.

핵심은 북전주선 철길 개방이다. 시는 한국철도공사 전북본부와 협의해 통행을 허용한다. 구간은 기린대로~신복로 630m, 기린대로~팔복로 670m 등 총 1.3km다. 운영은 오전 10시부터 오후 6시까지이며 팔복예술공장 인근 금학교~신복로 400m는 오후 9시까지 연장해 야간 관람을 가능하게 한다.

야간 구간에는 조명을 설치해 꽃과 산업단지의 대비를 강조한다. 다만 동선이 제한적인 구조여서 시간대별 혼잡 관리가 관건으로 꼽힌다.

문화 프로그램은 전시와 영화 일정에 맞춰 배치됐다. 팔복예술공장에서는 마르크 샤갈 특별전이 열리고, 전주국제영화제와 일부 기간이 겹친다. 철길 산책을 축으로 전시·상영 관람을 잇는 방식이다. 현장에는 체험·판매 부스 30여 개가 들어선다.

산단 입주 기업들은 공장 부지를 임시 주차장으로 개방한다. 시는 비개방 기간 무단출입을 단속하고 개방 시간에는 안전요원을 배치할 계획이다. 지난 2년간 방문객은 약 10만 명으로 집계됐다. 개막식은 5월 1일 오전 10시에 열린다.㎞