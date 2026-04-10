정청래 “이 대통령께 누 끼쳐 사과…재보선에 전 지역 공천이 원칙”

정청래 더불어민주당 대표는 10일 6·3 지방선거 관련 ‘이재명 대통령 마케팅 자제령’으로 벌어진 혼란에 대해 “당대표로서 결과적으로 대통령께 누를 끼친 점에 대해 사과드리고 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 지휘·감독·관리를 철저히 하겠다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 전남 담양농협 본점에서 현장 최고위원회의를 열어 “이 부분은 당에서 한 것이지 청와대와는 협의했거나 관련성이 전혀 없다”며 이같이 말했다.

민주당 중앙당이 지난 4일 조승래 사무총장 명의로 ‘이 대통령 취임 전 사진·영상을 후보자 홍보에 사용하는 행위를 금지한다’는 공문을 시·도당에 2차례 보내자 당내 반발이 분출했다. 민주당의 ‘대통령 마케팅 자제령’이 청와대 요청에 따른 것이라는 언론 보도가 나오자 이 대통령은 불쾌감을 표시하며 제보자 감찰을 지시했다.

정 대표는 “대통령에게 누를 끼치지 않으려고 (금지 공문을) 보냈는데 반대로 대통령께 누를 끼친 부분이 많이 있다. 공문서 내용이 적절하지 않고 과도한 측면이 있다”며 “재빨리 (정정하는) 2차 공문을 내보냈지만 여기에 대해서 혼란이 좀 있었던 것도 사실”이라고 말했다.

정 대표는 “당내에서 벌어지고 있는 모든 문제의 최종 책임은 당대표인 제게 있다”며 “예상과 달리 혼란이 좀 있었던 것 같다. 당무를 최종 책임지는 당대표로서 재발 방지를 위해 더욱 철저히 관리·감독을 하겠다”고 했다.

정 대표는 6·3 지방선거와 함께 실시하는 국회의원 재·보궐선거에 대해선 “요즘 설왕설래가 많은데 민주당 후보는 전 지역에서 다 출마한다”며 “한 곳도 빼놓지 않고 전 지역을 공천하는 것을 원칙으로 지방선거 공천이 마무리되면 신속하게 진행할 것”이라고 말했다. 민주당 소속 의원이 당선무효형을 선고받아 의원직을 잃는 등 귀책 사유 지역에 공천하지 말라는 조국혁신당의 요구를 거부한 것이다.

정 대표는 “지방선거는 많은 후보가 나오기에 웬만하면 경선을 원칙으로 했다. 그렇지만 국회의원 재보선은 물리적인 시간도 부족하고 여러 관계상 경선을 하기 어렵다”며“ 국회의원 재보선은 전략공천을 원칙으로 하겠다”고 말했다.