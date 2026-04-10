집에 갇힌 채 작은 소리에도 화들짝···이란 어린이들, 전쟁으로 ‘과각성’ 시달려

“계속 정치 걱정하며 공포 속에서 살 수 없어” 학교들 문 닫고 거리는 바시즈 민병대원 통제 정권은 동원 움직임···“왜 아이들이 착취당하나”

미국과 이스라엘의 공습으로 이란의 많은 어린이가 심리적 ‘과각성’ 상태를 겪고 있다고 BBC가 9일 (현지시간) 보도했다. 과각성은 자극에 대해 정상보다 과민하게 반응하는 상태로 불안, 극도의 피로, 수면 장애 등을 겪게 된다. 이는 외상후스트레스장애로 이어질 수 있다.

전쟁 시작 후 이란 어린이들은 학교, 친구 등 외부와 연결이 끊어진 채 집에서만 머무르면서 미국과 이스라엘의 공습을 견뎠다. 알리(15)는 BBC에 “전쟁 전에는 스트레스를 전혀 받지 않았는데, 지금은 작은 소리에도 뇌가 심하게 반응한다”며 “공부도 하고, 일도 하고, 독립적인 사람으로 커나가야지 이렇게 계속 정치 걱정을 하고, 스트레스 속에서 살고, 폭탄이 떨어지는 것을 생각하며 끝없는 공포 속에서 살 수는 없다”고 말했다.

전쟁 시작 후 이란 학교들은 문을 닫았으며 거리는 이란 정권의 바시즈 민병대원들이 통제하고 있다. BBC는 “이란 가정들은 집 안에 갇혀 지내고 있으며 휴전이 유지되기를 기다리고 바라는 것밖에는 할 수 있는 일이 없다”고 짚었다.

테헤란의 한 인권센터에는 불안한 심리 상태에 빠진 어린이들의 전화, 방문 상담이 크게 늘었다. 이곳 상근자인 아이샤는 “우리는 수면 장애, 악몽, 집중력 저하, 심지어 공격적 행동까지도 많이 보고 있다”고 전했다.

이란 정권은 어린이들을 전쟁에 동원하는 조직적 움직임을 보여왔다. 이란 정부는 부모들에게 어린이들을 데리고 바시지 민병대에 들어가 지역 곳곳에 설치된 검문소 경비를 서라고 요구해왔다. 이렇게 아버지를 따라 테헤란 거리의 검문소에 나갔던 11세 소년 알리레자 자파리는 지난 3월 29일 드론 공습에 숨졌다.

10대 초반의 아들이 있다는 테헤란 주민 누르는 “아이들에게 무기를 주고 전쟁에 나가라고 하면, 비디오 게임을 하는 것처럼 생각할 것”이라며 “아이가 그런 길로 들어서면 되돌릴 수 없다”고 말했다. 그러면서 “내 아들이 전쟁에 휘말리는 것을 허락하지 않을 것이다. 왜 아이들이 착취당해야 하나”라고 덧붙였다. 누르는 전쟁이 시작되자 아들을 데리고 테헤란을 떠났다.

국제앰네스티는 이란 당국이 어린이들을 군 복무에 동원하고 있다고 지적하면서 “아동의 권리를 짓밟고, 전쟁 범죄에 해당하는 중대한 국제인도법 위반 행위를 저지르고 있다”고 비판했다.

이란 인구의 약 20%는 14세 미만으로 약 2040만명에 달한다. 미국에 본부를 둔 이란 인권운동 단체 ‘인권운동가통신’에 따르면 이번 전쟁으로 3636명이 숨졌는데 이중 최소 254명은 어린이였다. 부상자도 수만명에 달한다. 개전 첫날인 지난달 28일 공습으로 이란 미나브의 샤자레 타예베 여자초등학교에서 최소 175명이 숨졌으며 희생자 대부분은 7~12세였던 것으로 알려졌다. 해당 공습은 미군의 오폭으로 발생했을 가능성이 큰 것으로 추정되고 있다.